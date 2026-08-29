ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ହୋମଷ୍ଟେ, ମିଳିବ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମଷ୍ଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ସରକାର । ହୋମଷ୍ଟେ ଖୋଲିଲେ ମିଳିବ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ।
Published : August 29, 2026 at 9:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମଷ୍ଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା 2026'କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି କୋଠରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମଷ୍ଟେରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସରକାର 11 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
କାହାକୁ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ?
ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହୋମଷ୍ଟେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତି କୋଠରୀ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସର୍ବାଧିକ ଚାରୋଟି କୋଠରୀ ପାଇଁ । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ମିଳିବ । ଏହାସହ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ଏବଂ 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କୋଠରୀ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ସବସିଡି ପରିମାଣ 11 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।
ଯୋଜନାର ନିୟମ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା:
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ମନୋନୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବିହାରର 16ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ପାଟନା, ଗୟା, ନାଳନ୍ଦା, ବୈଶାଳୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣରେ 34 ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସବସିଡିରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋମଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ:
ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ, tourism.bihar.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକାନା (LPC) ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ପୋର୍ଟାଲରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପରେ, ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ସହାୟତା ରାଶି ତିନୋଟି ସହଜ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିହାରର ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।