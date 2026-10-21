ଭୁବନେଶ୍ବର ଦଶହରା ବଜାରରେ ଅଫର୍ ଉପରେ ଅଫର: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ବଢୁଛି ବିକ୍ରି ବଦଳୁଛି ସପିିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ଚଳିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ, ଜୋତା ଏବଂ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତି କିଣା ଉପରେ ରହିଛି ଦଶହରା ଗିପ୍ଟ।ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : October 21, 2026 at 3:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ, ଅନ୍ୟପଟେ ସପିଂ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଛୁଟୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁଅ । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଉତ୍ସାହ କିଛି ନିଆରା । ପୂଜା ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଉତ୍ସାହ । କାହା ହାତରେ ନୂଆ ଟିଭି, ତ କାହା ନଜରରେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍, ଆଉ କିଏ ଖୋଜୁଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୋରୁମ୍ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍, କପଡ଼ା ଦୋକାନଠାରୁ ଜୋତା ସୋରୁମ୍, ସବୁଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ପୂଜା ବଜାର:
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ, ଉପହାର ଓ ସହଜ କିସ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ଅଫର୍ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ EMI ସୁବିଧା । ଗ୍ରାହକ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାବେଳେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଅଧିକ ବିକ୍ରି ଉପରେ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଟିଭି ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଫର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ସେପଟେ ଜୋତା ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଷାକ ସୋରୁମ୍ରେ ବି ଜମୁଛି ବେପାର । ଏହି ଅଫର୍ର ଚମକ ଭିତରେ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ,ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ...
ପସନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼:
ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସୁମାରୀ ଭିଡ଼ । ଆଉ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଲାଣି । କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି । ଦଶହରାରେ କେବଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ବଜାର ବି ପାଲଟିଛି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଓ ରିହାତି ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭିଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ, ସବୁଠି କିଣାକିଣିର ମାହୋଲ୍ । କମ୍ପାନୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍, କ୍ୟାଶ୍ବ୍ୟାକ୍ ଓ ଉପହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କରୁଛି ଆକୃଷ୍ଟ ।
"ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଟିଭି ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ କ୍ୟାସ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍, ସହଜ EMI ସହ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କିଣାକିଣି କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଥିବାବେଳେ, ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ସେଲ୍ସ ହେଡ୍ ସତ୍ୟଜିତ ପାତ୍ର
ଗ୍ରାହକ ଦୀକ୍ଷା ଦାସଙ୍କ କହିବା ହେଲା " ଅଫର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଟିଭି କିଣିଛି । ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରୀ, ତା' ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଉପହାର ଓ ୱାରେଣ୍ଟିର ସୁବିଧା, କିଣାକିଣିକୁ ଆହୁରି ଖୁସିମୟ କରିଛି ।"
ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଜମୁଛନ୍ତି ଗରାଖ:
ସୋରୁମ୍ ସେଲ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ମାତ୍ର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଜର ଦାମ୍ 10ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଉତ୍ସାହ ମଉଳି ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ ଉପରେ ରିହାତି ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ।"
ଜୋତା ଓ ପୋଷାକ ବଜାରରେ ବି ମିଳୁଛି ଅଫର୍:
କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ନୂଆ ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା କିଣିବାକୁ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ । ଅଶୋକ ନଗରରେ ଏକ ସୋରୁମ୍ରେ ଜୋତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା (ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି) ଭଳି ଅଫର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଷାକ ଓ ଜୋତାର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବି ସୋରୁମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼, ଆଉ ବଜାରରେ କିଣାକିଣିର ଧୁମ୍ । ପାର୍ବଣର ଚମକ କେବଳ ଅଫର୍ରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ପସନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ପରିବାରର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଅବସର । ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମନରେ ପାର୍ବଣର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ବଜାରରେ କିଣାକିଣି, ଦଶହରା ମହୋତ୍ସବ ମାହୋଲକୁ ଅଧିକ ମସଗୁଲ କରୁଛି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର