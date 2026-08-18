କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହୋଇପାରେ ଭଲ ବିକଳ୍ପ
ଦେଶରେ 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି' କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଓ 41 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ।
Published : August 18, 2026 at 10:13 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ Ola-Uber ଭଳି କ୍ୟାବ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି' କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଓ 41 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ କମ୍ପାନୀ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ?
ଏହି ସେବା କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅମୂଲ, ନାବାର୍ଡ, ଇଫକୋ ଏବଂ ନାଫେଡ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଶୂନ୍ୟ କମିଶନ':
ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ୟାବ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ (20% ରୁ 30%) କମିଶନ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି କୌଣସି କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣି ମାଲିକ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ନାହିଁ :
ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ଦୁଇଗୁଣ ଭଡ଼ା ନେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ । ଏହାର ଭଡ଼ା ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ । ଏଠାରେ ଆପଣ ବାଇକ୍, ଅଟୋ, କାର, SUV ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପାଇ ପାରିବେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା:
ମହିଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ସାରଥି ଦିଦି: ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ବାଛିପାରିବେ ।
ବାଇକ୍ ଦିଦି: ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ।
ସରକାରୀ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ :
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଲକର୍ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୁରକ୍ଷିତ ପେମେଣ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପେଟିଏମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ?
ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜରାଟ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜୟପୁର, କାନପୁର ଏବଂ ପୁଣେରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, ଗୌହାଟି, ଭୋପାଳ, କୋଲକାତା, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ନାଗପୁର ଭଳି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।