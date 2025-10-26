ETV Bharat / business

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା; ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ? ନିବେଶ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଆନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା । ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ ?

POST OFFICE SAVING SCHEMES
POST OFFICE SAVING SCHEMES (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 5:33 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେଥିରୁ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ (Post Office Monthly Income Scheme) POMIS ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ବାର୍ଷିକ 7.4% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, କାରଣ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ।

ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସରକାର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7.4% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଥରେ ଆପଣ ନିବେଶ କଲେ, ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଆୟ ପାଇବେ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା (POMIS) ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ଅଧିନରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନସନ ଭଳି ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।

POMIS ରେ ଫାଇଦା କ'ଣ ?

ସୁଧ ହାର - ବାର୍ଷିକ 7.4% (ମାସିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ)

ସୁରକ୍ଷା - ନିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ (ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି)

ଅବଧି - 5 ବର୍ଷ (ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ)

ଉପାର୍ଜନ - ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ଯାହା ପେନସନ ପରି ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ।

ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ?

ଯଦି ଧରଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ₹9 ଲକ୍ଷ ଜମା କରିଛନ୍ତି।

ବାର୍ଷିକ ସୁଧ: ₹900,000 × 7.4% = ₹66,600

12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ: ₹5,550 ପ୍ରତି ମାସ

ଏହି ପରିମାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ।

ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ₹15 ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି,

ବାର୍ଷିକ ସୁଧ: ₹111,000

ମାସିକ ଆୟ: ₹9,250 ପ୍ରତି ମାସ

POMIS ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ଖୋଲିବେ?

  • ନିକଟତମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
  • ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।
  • ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
  • ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ମାସିକ ଆୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ନଗଦ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ରାଶି ଜମା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

