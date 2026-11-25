ଅନ୍ୟ କାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ପାଇଁ 'ଗ୍ୟାରଣ୍ଟର' ହେଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର
Loan Default: ଅନ୍ୟ କାହାର ଋଣ ପାଇଁ ଜାମିନଦାର ହେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦି ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ...
Published : November 25, 2026 at 6:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଲୋନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାରଣ୍ଟର ବା ଜାମିନଦାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ । ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କିୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନକରି ଗ୍ୟାରଣ୍ଟର ହେବାକୁ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଲୋନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାରଣ୍ଟର ହେବା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ ।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜର କିସ୍ତି (EMI) ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ୟାରଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଗ୍ୟାରଣ୍ଟରଙ୍କ 'ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର୍' (CIBIL score)କୁ ଖରାପ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରଣ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜାହିର କରିପାରେ ।
'ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର୍' କଣ:
CIBIL (କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଫରମେସନ ବ୍ୟୁରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍) ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପରିଶୋଧ ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଏ । କ୍ରେଡିଟ୍ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରିଶୋଧ ଆଚରଣକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ CIBIL ସ୍କୋର କୁହାଯାଏ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 300 ରୁ 900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ । ଯଦି ସ୍କୋର 900 ପାଖାପାଖି ରୁହେ, ତେବେ ଏହା ଅତି ଭଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗଣନା ହୁଏ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...EPFO WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍: ମୋବାଇଲରେ ମିଳିବ PF, ପେନ୍ସନ୍ ଓ EDLI ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍
କ୍ରେଡିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ:
ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ, TransUnion CIBILର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ, ଯଦି ଏକ ଲୋନ ଡିଫଲ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ, ଆପଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଭାବରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଋଣ, ଗାଡ଼ି ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ଯାହା ଜଣେ ଜାମିନଦାର (guarantor) ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଋଣ ଭାରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି:
ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ଭାରତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଆଇନ, 1872ର ଧାରା 128 ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଖିଲାପ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ସମାନ ଭାବରେ ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ । RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ଦେୟ ଦାବି କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାଁନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସୁନା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍ ଏବଂ ଶସ୍ତା ପଛର କାରଣ ?
Willful Defaulter ହେବାର ଆଶଙ୍କା:
ଯଦି ବକେୟା ରାଶି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସକ୍ଷମତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର (ଜାମିନଦାର) ବକେୟା ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ 'ୱିଲଫୁଲ ଡିଫଲ୍ଟର' ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ । ତେବେ, ଏପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 'କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍' (Show-cause notice) ଜାରି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।
ଅଧାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ:
ଥରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମିନଦାର (guarantor) ହୋଇଗଲେ, ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଓହରିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । 'ଚୁକ୍ତି ଆଇନ' (Contract Act)ର ଧାରା 130 ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାମିନକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ; କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଋଣ ପାଇଁ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ ନ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିଛି । ତେଣୁ, କାହାର ଜାମିନଦାର ହେବାକୁ ସହମତି ଦେବା ପୂର୍ବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ ।