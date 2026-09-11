ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ
ୟୁନାଇଟେଡ ଫୋରମ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 11, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 1:58 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗଜପତି) : ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ (UFBU) ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବ୍ଯାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ ପାଳନ କରାଯିବା ଫଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ, ଏପଟେ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଦାବି:
ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ ତେଜିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଏକପାଖିଆ ଓ ବୈଷମ୍ୟମୂଳକ PLI ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ୟୁନିଅନ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରି PLI ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବକେୟା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧) ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ରେ ତିନି ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାଧାରଣ କାରବାର ଓ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଜମା, ଉଠାଣ, ଚେକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କର୍ମଚାରୀ ରମେଶ ବରାଡ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମଘଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ PLI ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଧର୍ମଘଟ; ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି