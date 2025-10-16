ପୁଣି ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ, ତାଲିକାରେ ରହିଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସ୍ତରରେ ରହିଛି ।
Published : October 16, 2025 at 9:05 PM IST
Bank Merger Plan ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ । ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ବହୁ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବିଲୟ ଘଟିପାରେ । ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଠିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଋଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ତଥା ବିତ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ।
ଏହି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେବ ଏକକୀକରଣ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (IOB), ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (CBI), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (BOM) ଆଦି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାଶନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (BOB) ଓ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଆଦି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାଶନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (BOB) ଓ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।"
2027 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ତେବେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଜନା ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ । ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗକୁ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ରାୟ ନିଆଯାଇ ବର୍ଷ 2027 ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ।
ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିବା ଆଗରୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବିଲୟ ଅଭିଯାନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ NDA ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏକକୀକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସହାୟତା ହେବ । 2017ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଲୟ ଘଟିଛି । ଏହା ପରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 27ରୁ କମି 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । PNBରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ