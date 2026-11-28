BANK HOLIDAY: ଡିସେମ୍ବରରେ 19 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ! ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, Reserve Bank Of India (RBI) ଛୁଟି ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ଜାଣନ୍ତୁ ...
Published : November 28, 2026 at 12:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଛୁଟିଦିନର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିଦିନର ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି । ଏହି ମାସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ?
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସାରା ଦେଶରେ RBI ଛୁଟି ସମାନ ନୁହେଁ । ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହର ଦ୍ୱାରା ନିଗୋସିଏବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଏବଂ ଅଣ-ସୂଚିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ପାଳନ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ପାଇଁ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଡିସେମ୍ବର 2026ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା
ଡିସେମ୍ବର 1 - ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ଦିବସ / ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ: ଏହି ଦିନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଡିସେମ୍ବର 3 - ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟରଙ୍କ ପର୍ବ: ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଆ ରାଜଧାନୀ ପାଣଜୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟରଙ୍କୁ ଗୋଆର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ କରିଥାଏ।
ଡିସେମ୍ବର 9, 10 ଏବଂ 11 – ଲୁସୁଙ୍ଗ/ନାମସୁଙ୍ଗ: ସିକିମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଲୁସୁଙ୍ଗ / ନାମସୁଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସିକିମର ଗାଙ୍ଗଟକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହା ସିକିମିର ନୂତନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ।
ଡିସେମ୍ବର 12 - ପା ଟୋଗାନ ନେଙ୍ଗମିଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ: ପା ଟୋଗାନ ନେଙ୍ଗମିଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ମେଘାଳୟର ଶିଲଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 18 - ୟୁ ସୋସୋ ଥାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ: ୟୁ ସୋସୋ ଥାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶିଲଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 19 - ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ: ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ପାଣାଜୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହା ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶାସନରୁ ଗୋଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର 24 - ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବେ: ଆଇଜଲ, ଶିଲଂ ଏବଂ କୋହିମା ସମେତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅନେକ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 25 - ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା, ଅଗରତାଲା, ଅହମଦାବାଦ, ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ଗୌହାଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇମ୍ଫାଲ, ଜୟପୁର, ଜମ୍ମୁ, କାନପୁର, କୋଚି, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପାଟନା, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି, ସିମଲା, ଶ୍ରୀନଗର, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଡିସେମ୍ବର 26- ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ: ଆଇଜଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଡିସେମ୍ବର 30 - ୟୁ କିୟାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ: ୟୁ କିୟାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ସିଲଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର 31 - ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା: ଆଇଜଲ ଏବଂ ସିଲଂରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି ତାଲିକା
ଦେଶରେ ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଡିସେମ୍ବର 12 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା ସହିତ, ଡିସେମ୍ବର 6, 13, 20 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ରବିବାର ଛୁଟି ରହିବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଦିନ ଖୋଲିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ:
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 4ଟି ରବିବାର ପଡୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 6,13, 20 ଏବଂ 27 ତାରିଖ। ଏସବୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଡିସେମ୍ବରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ATM, UPI, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ରିଡେମ୍ପସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।