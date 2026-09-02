ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଧର୍ମଘଟ; ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି !
ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି କି ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
Published : September 2, 2026 at 7:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି କି ? ତାହାଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଦେଶର ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେବେ । ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା (IBA) ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ:
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମଘଟ ଡ଼ାକରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଉଥିବାରୁ, ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହାସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଫଳରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ’ଣ ?
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବକେୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି...
୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ: ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ । ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ।
ସଂଶୋଧିତ PLI ଯୋଜନାର ବିରୋଧ: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ନୂତନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି ।
ପେନସନ ସଂସ୍କାର: ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ର ବିକଳ୍ପକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧର୍ମଘଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ବନ୍ଦ ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଯଦି ସେମାମଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘ ।
ଏହି ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ନଗଦ କାରବାର ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ATM, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ UPI ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।