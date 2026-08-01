BANK HOLIDAY: ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 14 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ୍
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : August 1, 2026 at 1:29 PM IST
Bank Holiday ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିରେ ରବିବାର ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ଅଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟିଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ।
ଏହି 14 ଦିନିଆ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭଳି ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଛୁଟି । ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ହେବ । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତି ମାସ ପରି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସମସ୍ତ ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିଦିନର ତାଲିକା ( ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ):
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 5ଟି ରବିବାର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ :
- ଅଗଷ୍ଟ 2:ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଅଗଷ୍ଟ 8: ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଅଗଷ୍ଟ 9:ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଅଗଷ୍ଟ 16:ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଅଗଷ୍ଟ 22:ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଅଗଷ୍ଟ 23:ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଅଗଷ୍ଟ 30:ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି
- ଅଗଷ୍ଟ 4 (ମଙ୍ଗଳବାର): କେର ପୂଜା ପାଇଁ ତ୍ରୀପୁରାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- ଅଗଷ୍ଟ 13 (ଗୁରୁବାର): ପାଟ୍ରିୟୋର୍ଟ୍ସ ଡେ'(Patriots Day) ପାଇଁ ମଣିପୁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- ଅଗଷ୍ଟ 15 (ଶନିବାର): ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- ଅଗଷ୍ଟ 19 (ବୁଧବାର): ମହାରାଜା ବୀର ବିକ୍ରମ କିଶୋର ମାଣିକ୍ୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ତ୍ରୀପୁରାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- ଅଗଷ୍ଟ 25 (ମଙ୍ଗଳବାର):ମିଲାଦ-ଉନ-ନବି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓନମ ଅବସରରେ କେରଳ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
- ଅଗଷ୍ଟ 26 (ବୁଧବାର):ଇଦ୍-ଇ-ମିଲାଦ ଏବଂ ଥିରୁଭୋନାମ୍ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଯାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ
- ଅଗଷ୍ଟ 28 (ଶୁକ୍ରବାର): ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । 5ଟି ରବିବାର, ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶିନବାର ସହ ଅଗଷ୍ଟ 15 (ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ) ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପୂର୍ବପରି ଚାଲିବ :
- ଆପଣ Google Pay, PhonePe ଏବଂ Paytm ଭଳି UPI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ATM ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ।