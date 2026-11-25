Asia Power Index 2026: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ, ପଛରେ ପଡିଲେ ଜାପାନ ଓ ରୁଷ
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା 78.9 ଅଙ୍କ ରଖି ପ୍ରଥମରେ ଥିବାବେଳେ ଚୀନ 73.6 ଅଙ୍କ ରଖି ଦ୍ୱତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଜାପାନ ସ୍କୋର 38.6 ଥିବାବେଳେ ରୁଷ ସ୍କୋର 32.2 ରହିଛି ।
Published : November 25, 2026 at 1:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏସିଆର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରି ପାରିଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରମୁଖ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲେଭି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଦ୍ୱାରା 2026 ନଭେମ୍ବରରେ ଜାରି ଏସିଆ ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026 ର ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି ସ୍କୋର 100ରୁ 40.9 ରହିଛି ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.5 ଅଧିକ ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା 78.9 ଅଙ୍କ ରଖି ପ୍ରଥମରେ ଥିବାବେଳେ ଚୀନ 73.6 ଅଙ୍କ ରଖି ଦ୍ୱତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଭାରତ ଜାପାନ ଏବଂ ରୁଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଜାପାନ ସ୍କୋର 38.6 ଥିବାବେଳେ ରୁଷ ସ୍କୋର 32.2 ରହିଛି । ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କୋର 31.7 ରହିଛି । 70ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ରଖି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମହାଶକ୍ତି ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ 40ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ରଖି ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିପାରିଛି ।
ASIA POWER INDEX: In 2026, the top five countries for overall power in Asia are the United States, China, India, Japan and Russia. Australia remains sixth in this year’s ranking. https://t.co/qrk0mc8Z8y https://t.co/VVdHc9oo5H— The Lowy Institute (@LowyInstitute) November 22, 2026
ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାହା ହେଉଛି, ୨୦୧୮ରେ ସୂଚକାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବଧାନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି, ଚୀନ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଏବେ ବି ଭାରତ ତୁଳନାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ତାଲିକାରେ ଟପରେ ଥିବା 10 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ
ଲେଭି ଇନଷ଼୍ଟିଚ୍ୟୁଟ 27 ଦେଶ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି । 2026 ରାକିଂରେ ଶୀର୍ଷ 10 ଦେଶ -
- ଆମେରିକା-78.9
- ଚୀନ-73.6
- ଭାରତ-40.5
- ଜାପାନ-38.6
- ରୁଷ-32.2
- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-31.7
- ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ-31.0
- ସିଙ୍ଗାପୁର-26.9
- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ-21.7
- ମାଲେସିଆ-20.5
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ସମେତ 16 ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପୁଣି ଟାରିଫ୍ ଅସ୍ତ୍ର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର: ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର
ଭାରତ ଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧିର ସୁଧାର ପଛରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୂଟନୀତି, ବ୍ୟାବସାୟିକ ସ୍ଥିରତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବର ଏକ ବଡ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି । ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱର୍କର ସ୍କୋରରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଏହା 18.6 ଅଙ୍କ ସହ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡିକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ବିକ୍ରି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
ସେହିପରି ବ୍ୟାବସାୟିକ ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଚିରୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତ ଦୁଇପାଦ ବଢି 19.9 ସ୍କୋର ସହ 7ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 2026ରେ ଭାରତ ସେହି 5ଦେଶ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କର ବ୍ୟାବସାୟିକ ସ୍କୋର ହ୍ରାସ ପାଇ ନ ଥିଲା । 2025ର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସହ ନେପାଳର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର 62.30% ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 18.50%, ରୁଷର 10.90% ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର 9.80% କାରବାର ରହିଥିଲା । ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ (୧୪.୨%), ଆମେରିକା (୧୨.୭%), ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (୧୧.୬%), ୟୁଏଇ (୮.୪%) ଏବଂ ରୁଷ (୫.୪%) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।