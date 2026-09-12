୬ ବର୍ଷର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ
ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ।
Published : September 12, 2026 at 2:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, 'ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ନିୟମିତ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା । 8ଟି ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପ୍ ରୁଟରେ ସାପ୍ତାହିକ 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12-13) ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ । ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବିମାନ ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ
2020 ମସିହାରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି । ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କହିଆସିଛି ଯେ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଜରୁରୀ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଚୀନ୍ ବିମାନ ସେବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏପ୍ରିଲରେ, ଏୟାର ଚାଇନା ଏହାର ବେଜିଂ-ଦିଲ୍ଲୀ ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲା ।
18 ଏପ୍ରିଲରେ ଚାଇନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ସିଧାସଳଖ କୁନମିଂ-କୋଲକାତା ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ କୋଲକାତା ଏବଂ ସାଂଘାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ, ନନଷ୍ଟପ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା ।