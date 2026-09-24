କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ୨୫ରେ ମିଳିବ ଦରମା ଓ ପେନସନ
କେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଦରମା ଓ ପେନସନ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Published : September 24, 2026 at 2:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଏଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପାଇଁ ଦରମା, ସୁଧ ଏବଂ ପେନସନ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ?
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସାଧାରଣତଃ ମାସର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଧର୍ମଘଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେବାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
September Salary & Pension Early Due to the proposed 3-day nationwide bank strike from 28–30 September 2026, the September 2026 salary, wages and pension of Central Government employees and pensioners will be paid early on 25 September 2026 to avoid banking disruptions. #CentralGovtemployees— 8th pay commission (@8thpaycommision) September 23, 2026
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ, ମାସ ଶେଷରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପେ ଆଣ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସ୍ (PAOs) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ୱେଜ (wages) ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡାକ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗ ) ଦ୍ୱାରା 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ:
ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାରୀତି ଖୋଲା ରହିବ । ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଘଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାସ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ RBI ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, କରେନ୍ସି ଚେଷ୍ଟ ଏବଂ ATM ସହିତ ଜଡିତ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ରବିବାର ଯଥାରୀତି ଖୋଲା ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦେଇଛି ।
କାହିଁକି ହେଉଛି ଧର୍ମଘଟ ?
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି । 90 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା UFBU ସପ୍ତାହକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇବେ କି?
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଗୁଆ ଦରମା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦରମା କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦରମା ତାରିଖ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପେ-ରୋଲ୍ ସୂଚୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।