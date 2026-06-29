BANK HOLIDAY: ଜୁଲାଇ ମାସରେ 12 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ; ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ୍
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : June 29, 2026 at 6:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିରେ ରବିବାର ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ଅଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ।
ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିଦିନର ତାଲିକା ( ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ):
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚାରୋଟି ରବିବାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶନିବାର ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ :
- ଜୁଲାଇ 5: ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଜୁଲାଇ 11: ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଜୁଲାଇ 12: ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଜୁଲାଇ 19: ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଜୁଲାଇ 25: ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
- ଜୁଲାଇ 26: ରବିବାର (ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି)
ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛୁଟିଦିନ:
ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଜୁଲାଇ 6 (ସୋମବାର): MHIP ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ମିଜୋରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଜୁଲାଇ 9 (ଗୁରୁବାର): ବେହଦେହିନଖଲାମ ପର୍ବ ଅବସର ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଜୁଲାଇ 16 (ଗୁରୁବାର): ରଥଯାତ୍ରା / କଙ୍ଗ/ ହରେଲାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଜୁଲାଇ 17(ଶୁକ୍ରବାର): ୟୁ ତିରତ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଜୁଲାଇ 18 (ଶନିବାର): ଦ୍ରୁକପା ତ୍ସେ-ଜି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସିକ୍କିମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଜୁଲାଇ 22 (ବୁଧବାର): ଖାରଚି ପୂଜାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମ, ଯେପରିକି UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ATM ସେବା, ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ, 24 ଘଣ୍ଟା ବିନା ବାଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ସମ୍ଭବ ହେବ ।