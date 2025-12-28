ETV Bharat / business

ଜାନୁଆରୀରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ; ଦେଖନ୍ତୁ Holidays ଲିଷ୍ଟ୍‌

ନୂଆବର୍ଷ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୋଙ୍ଗଲ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

Bank Holidays Odisha ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିରେ ରବିବାର ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ଅଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତେବେ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛୁଟି ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, RBIର ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଜାନୁଆରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:

2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆବର୍ଷ, ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୋଙ୍ଗଲ, ବିହୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।

  • 1 ଜାନୁଆରୀ (ଗୁରୁବାର): ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ), ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ), ଗାଙ୍ଗଟକ୍‌ (ସିକ୍କିମ), ଇମ୍ଫାଲ (ମଣିପୁର), ଇଟାନଗର (ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ), କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ), କୋଲକାତା ( ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ଓ ଶିଂଲ (ମେଘାଳୟ)ରେ ବ୍ଯାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ।
  • 2 ଜାନୁଆରୀ (ଶୁକ୍ରବାର): ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ) ଓ କେରଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 3 ଜାନୁଆରୀ (ଶନିବାର): ହଜରତ ଅଲ୍ଲୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 12 ଜାନୁଆରୀ (ସୋମବାର): ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 14 ଜାନୁଆରୀ (ବୁଧବାର): ମକର ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି / ମାଘ ବିହୁ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ (ଗୁଜୁରାଟ), ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା), ଗୌହାଟୀ (ଆସାମ), ଇଟାନଗର (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 15 ଜାନୁଆରୀ (ଗୁରୁବାର) : ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ), ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ), ଗାଙ୍ଗଟୋକ (ସିକ୍କିମ), ହାଇଦ୍ରାବାଦ (ତେଲେଙ୍ଗାନା), ବିଜୟୱାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରେ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 16 ଓ 17 ଜାନୁଆରୀ (ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର): ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 23 ଜାନୁଆରୀ (ଶୁକ୍ରବାର): ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ତ୍ରୀପୁରା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 26 ଜାନୁଆରୀ (ସୋମବାର): ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ୱିକ୍‌ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ 6ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ଏସବୁ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ 4ଟି ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଜାନୁଆରୀ 4, 10, 11, 18, 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ।

ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:

ତାରିଖବାର କାରଣ
4 ଜାନୁଆରୀରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
10 ଜାନୁଆରୀଶନିବାରମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ଶନିବାର
11 ଜାନୁଆରୀରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
14 ଜାନୁଆରୀବୁଧବାରମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
18 ଜାନୁଆରୀରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
23 ଜାନୁଆରୀଶୁକ୍ରବାରନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ
24 ଜାନୁଆରୀଶନିବାରମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର
25 ଜାନୁଆରୀରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
26 ଜାନୁଆରୀସୋମବାରଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ

ଛୁଟିଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ କେମିତି କରିବେ?

ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାହକମାନେ UPI, ATM, IMPS, NEFT, ଏବଂ RTGS ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଛୁଟିଦିନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବ ।

ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ:

2026 ଜାନୁଆରୀରେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି କାରବାର ହେବ ନାହିଁ । BSE ଅନୁଯାୟୀ, ବଜାର ସମସ୍ତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 26 (ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ)ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

