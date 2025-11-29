ଡିସେମ୍ବରରେ 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି; ଦେଖନ୍ତୁ Holiday ଲିଷ୍ଟ୍
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 18 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ଛୁଟି ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ।
Published : November 29, 2025 at 5:36 PM IST
Bank Holidays ମୁମ୍ବାଇ: 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାଖାପାଖି 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଲାଗୁ ହେବ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛୁଟି ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
- 1 ଡିସେମ୍ବର (ସୋମବାର):- ଇଟାନଗର (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) ଏବଂ କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ)ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ/ସ୍ବାଦେଶୀ ଆସ୍ଥା ଦିବସ
- 3 ଡିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର):- ଗୋଆରେ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟର ଦିବସ
- 7 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- 12 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର):- ଶିଲଂରେ ପା ଟୋଗାନ୍ ନେଙ୍ଗମିଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ
- 13 ଡିସେମ୍ବର (ଶନିବାର):- ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଛୁଟି (ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ)
- 14 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ରବିବାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- 18 ଡିସେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର):- ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ୟୁ ସୋସୋ ଥାମଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥି
- 19 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର):- ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ
- 20-22 ଡିସେମ୍ବର (ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର) :- ସିକ୍କିମରେ ଲୋସୁଙ୍ଗ/ନାମସୁଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ
- 21 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ରବିବାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
- 24 ଡିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର) :- ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ), କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ) ଏବଂ ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ
- 25 ଡିସେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) :- ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
- 26 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର):- ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ), କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ) ଏବଂ ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
- 27 ଡିସେମ୍ବର (ଶନିବାର) :- ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ)
- 28 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ରବିବାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
- 30 ଡିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର):- ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ୟୁ କିଆଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ
- 31 ଡିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର):- ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ) ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ (ମଣିପୁର) ରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା/ଇମୋଇନୁ ଇରାଟପା
ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
|ତାରିଖ
|ବାର
|କାରଣ
|7 ଡିସେମ୍ବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
|13 ଡିସେମ୍ବର
|ଶନିବାର
|ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ଶନିବାର
|14 ଡିସେମ୍ବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
|21 ଡିସେମ୍ବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
|25 ଡିସେମ୍ବର
|ଗୁରୁବାର
|ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
|27 ଡିସେମ୍ବର
|ଶନିବାର
|ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର
|28 ଡିସେମ୍ବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡିଶାରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଆପଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍, କ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଲକର୍ ଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ