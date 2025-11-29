ETV Bharat / business

ଡିସେମ୍ବରରେ 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି; ଦେଖନ୍ତୁ Holiday ଲିଷ୍ଟ୍‌

ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 18 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ଛୁଟି ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ।

ଡିସେମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା (Getty Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 5:36 PM IST

Bank Holidays ମୁମ୍ବାଇ: 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାଖାପାଖି 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଲାଗୁ ହେବ ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛୁଟି ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:

  • 1 ଡିସେମ୍ବର (ସୋମବାର):- ଇଟାନଗର (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) ଏବଂ କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ)ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ/ସ୍ବାଦେଶୀ ଆସ୍ଥା ଦିବସ
  • 3 ଡିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର):- ଗୋଆରେ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜାଭିୟର ଦିବସ
  • 7 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
  • 12 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର):- ଶିଲଂରେ ପା ଟୋଗାନ୍ ନେଙ୍ଗମିଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ
  • 13 ଡିସେମ୍ବର (ଶନିବାର):- ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଛୁଟି (ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ)
  • 14 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ରବିବାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
  • 18 ଡିସେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର):- ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ୟୁ ସୋସୋ ଥାମଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥି
  • 19 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର):- ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ
  • 20-22 ଡିସେମ୍ବର (ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର) :- ସିକ୍କିମରେ ଲୋସୁଙ୍ଗ/ନାମସୁଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ
  • 21 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ରବିବାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
  • 24 ଡିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର) :- ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ), କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ) ଏବଂ ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ
  • 25 ଡିସେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) :- ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • 26 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର):- ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ), କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ) ଏବଂ ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
  • 27 ଡିସେମ୍ବର (ଶନିବାର) :- ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ)
  • 28 ଡିସେମ୍ବର (ରବିବାର):- ରବିବାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
  • 30 ଡିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର):- ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟ)ରେ ୟୁ କିଆଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗବାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ
  • 31 ଡିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର):- ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ) ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ (ମଣିପୁର) ରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା/ଇମୋଇନୁ ଇରାଟପା

ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:

ତାରିଖବାରକାରଣ
7 ଡିସେମ୍ବର ରବିବାରସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
13 ଡିସେମ୍ବର ଶନିବାରମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ଶନିବାର
14 ଡିସେମ୍ବର ରବିବାରସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
21 ଡିସେମ୍ବର ରବିବାରସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
25 ଡିସେମ୍ବର ଗୁରୁବାରଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
27 ଡିସେମ୍ବର ଶନିବାରମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର
28 ଡିସେମ୍ବର ରବିବାରସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି

ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡିଶାରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଆପଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍, କ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଲକର୍ ଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଏକ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

