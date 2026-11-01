ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା; ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, କେଉଁ ସହରରେ ଦର କେତେ ?
LPG Price Hike: ଆଜି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ ଏବେ ଏହା କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।
Published : November 1, 2026 at 10:09 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ।
19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରେ 11 ଟଙ୍କା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର 10 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ 11.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠି ଦର କେତେ ?
- ଭୁବନେଶ୍ବର: 2988
- ଦିଲ୍ଲୀ: 2820
- ମୁମ୍ବାଇ: 2774.50
- କୋଲକାତା: 2971
- ଚେନ୍ନାଇ: 2994.50
- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: 2908
ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ?
ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ, ଢାବା ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତେଣୁ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୋକାନ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ପାଇଁ, ଏକ ଛୋଟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇପାରେ ।
ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ?
ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ 62.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 2810କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ଦୁଇ ମାସ ଧରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।