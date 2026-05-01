ମେ' ପହିଲାରୁ ଝଟ୍‌କା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

ମେ' 1 ତାରିଖରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

19 kg commercial LPG cylinder price increased
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 7:46 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ମେ' 1 ତାରିଖରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପରିବାରକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ଦର ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିଠାରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 993 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 3071.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।

