ଜୋଜିଲାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା! ୧୧,୫୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦ୍ୱିମୁଖୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସଫଳ ‘ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ’
ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦ ରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର-ଲେହ ରାଜପଥକୁ ଯେକୌଣସି ଋତୁରେ ବର୍ଷସାରା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ବା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Published : June 9, 2026 at 7:50 PM IST
ଜୋଜିଲା: ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧,୫୭୮ ଫୁଟ୍ (୩,୫୩୫ ମିଟର) ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ୍-ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ସଡ଼କ ସୁରଙ୍ଗ ‘ଜୋଜିଲା ଟନେଲ୍’ର ଅନ୍ତିମ ‘ବ୍ରେକଥ୍ରୁ’ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସମେତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲଦାଖ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମିନିମାର୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର (East Portal)ରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ରିମୋଟ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ୨.୫ ମିଟରର ଘନ ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ଏହି ବ୍ରେକ୍-ଥ୍ରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।
ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ପରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ, “ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦ୍ୱିମୁଖୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାକାର ହେବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲଦାଖ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ସଦୃଶ ଏବଂ ମୁଁ ଲଦାଖ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।” ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ଧରି ଲଦାଖ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୋଜିଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଏଥିସହ ନିତୀନ ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାରିଥର ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନକୁ କମାଇ ୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି।” ସେ ପୂର୍ବତନ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସରକାର, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ MEIL (Megha Engineering & Infrastructure Limited)କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
୧୩.୧୫୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ୯.୫ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ ୭.୫୭ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏହି ଘୋଡ଼ା ନାଲ (Horseshoe) ଆକୃତିର ସିଙ୍ଗଲ୍-ଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁଇ-ଲେନ୍ ସଡ଼କ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଓ ଲଦାଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷସାରା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ମହତ୍ୱାକାଙ୍କ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦ରୁ ଚାଲିଆସୁଛି।
NHIDCL (National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited)ର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରେକଥ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ଛଅ ମାସ ଆଗରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ୨୦୨୮ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ପରେ ସିଭିଲ୍ କାମ ଆଉ ୭-୮ ମାସ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ୨୦୨୦ରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାରେ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସେନା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାର ଗତିଶୀଳତା ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ।”
ହାଇଦ୍ରାବାଦର MEIL ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ହିମାଳୟର ଦୁର୍ବଳ ପର୍ବତ ଭୂଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଟନେଲିଂ ମେଥଡ୍ (NATM) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। MEILର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅନ୍ତିମ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ଜୋଜିଲା ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ଏହା ହିମାଳୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।”
ଲଦାଖର ସାଂସଦ ହନିଫ ଜାନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିତୀନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଏହାର ରଣନୈତିକ ମହତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥି ସହିତ ଏହା ଲଦାଖ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଓ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଦାବି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ।”
MEIL କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏହାକୁ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତିହାସର ଏକ “ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ମଧ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବର୍ଷସାରା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ, ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ ଓ ରଣନୈତିକ ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।”
MEIL ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାଇନସ୍ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୧,୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ହିମସ୍ଖଳନ (Avalanche) ଘଟିଥିଲା, ଯାହାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉପକରଣର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ୧୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ହିମସ୍ଖଳନରେ ଫସିଥିବା ୧୭୨ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଜୋଜିଲା ପାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍ ହୋଇଯିବ।