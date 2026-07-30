୧୭ ଲକ୍ଷ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ; ଯଦି ଭାରତ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା Zero-Emission ଯାନ ଗ୍ରହଣ କରେ: ରିପୋର୍ଟ
ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତର ଅଂଶ ୧୩%; ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ସବୁଠୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ICCT ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
Published : July 30, 2026 at 6:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ (Zero-Emission) ଯାନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ୨୦୫୦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଅକାଳରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନ୍ସିଲ ଅନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ (ICCT) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ‘2050 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ ପରିବହନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ’ରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୪୫ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଯାନ ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ ଯାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥମା ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ICCTର ଏହି ନୂଆ ବୈଶ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତି ୬ ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ୩୪ ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସ୍ଥମାର ନୂଆ ମାମଲା ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସଡ଼କ ପରିବହନରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ୧୩% ଭାରତରେ ଘଟୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ NCRରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବୋଝ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟିତ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥମାର ୨୩% ମାମଲା ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୫% ଲୋକ NCRରେ ବସବାସ କରନ୍ତି।
NCRର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସଡ଼କ ପରିବହନରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାର୍ଷିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (NO₂) ଗାଇଡଲାଇନ୍ 10 µg/m³କୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ସେହିପରି, ୨୦୨୪ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ କାରଣରୁ PM2.5ର ଜନସଂଖ୍ୟା-ଆଧାରିତ ଏକ୍ସପୋଜର୍ 13 µg/m³ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସକୁ ମିଶାଇ WHO ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ PM2.5 ଗାଇଡଲାଇନ୍ଠାରୁ ୨.୫ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ଗଙ୍ଗା ମୈଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଛି। ଏହା ସହ NCRକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୪ରେ NCRରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ୮,୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ମାମଲାର ୯%। ସେହିପରି ୩,୫୦୦ ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସ୍ଥମାର ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ମାମଲାର ୨୩%, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଦେଶର ମାତ୍ର ୫% ଜନସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୪ରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ୨,୮୦୦ ଜଣଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୧,୫୦୦ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥମାର ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
ପରିବହନ ଉତ୍ସର୍ଜନ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଭାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ (Heavy-Duty Vehicles)ର ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ମୋଟ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତ୍ୟଧିକ। ଭାରତରେ ୨୦୨୪ରେ ସଡ଼କ ପରିବହନରୁ ନିର୍ଗତ ଟେଲପାଇପ୍ NOx ଉତ୍ସର୍ଜନର ୭୯% ଏବଂ ଟେଲପାଇପ୍ PM2.5 ଉତ୍ସର୍ଜନର ୬୪% ଭାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
- ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ପରିବେଶବିତ୍ ବି.ଏସ୍. ଭୋହରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ICCTର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ (Internal Combustion Engine) ଯାନ ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଓ ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ ବିକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯଥେଷ୍ଟ କମିବ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ସେ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୋଟରଯାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସହର ଓ ଗୁରୁତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲାଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଯାନବାହନର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କେବଳ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଭାରତ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗତିଶୀଳତା, ବିଶେଷକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଓ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ଲିଟ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।"