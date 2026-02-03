ETV Bharat / bharat

ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ହେବେ ମଣିପୁରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଧବାର ନେବେ ଶପଥ

୬୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଏବେ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ।

ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ହେବେ ମଣିପୁରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଧବାର ନେବେ ଶପଥ
ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ହେବେ ମଣିପୁରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଧବାର ନେବେ ଶପଥ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 62 ବର୍ଷୀୟ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ବୁଧବାର ଦିନ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ମଣିପୁରର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ଜାତିଗତ ହିଂସା ପରେ 9 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଏନ୍. ବୀରେନ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ 13 ଫେବୃଆରୀ 2025ରୁ ମଣିପୁର ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ।

ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଖେମଚାନ୍ଦ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବୀରେନ ସିଂହ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।

ମଣିପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥୋକଚୋମ ରାଧେଶ୍ୟାମ ସିଂହ, ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଣିପୁରରେ ଏବେ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ରହିବ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବ ।

ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ କିଏ?

ମେଇତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ, ସିଂଜମାଏଇର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ସେ ପୂର୍ବ ବୀରେନ ସିଂହ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଖେମଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ।

ଯୁମନାମ୍ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁରର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜେପି ନେତା । ସେ ୨୦୧୭ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଇମ୍ଫାଲ୍ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାର ସିଂଜାମେଇ ଆସନରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଖେମଚାନ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୭ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଏନ୍. ବୀରେନ ସିଂହଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ଗୃହ ବିକାଶ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।

ଯୁମନାମ୍ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଜଣେ ନେତା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ । ଏହି କାରଣରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିପୁର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ବୀରେନ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏହା ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ବିରେନ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ

TAGGED:

NEW CM OF MANIPUR
YUMNAM KHEMCHAND SINGH
MANIPUR PRESIDENTS RULE
NEW MANIPUR CM
NEW CM OF MANIPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.