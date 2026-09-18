ଗର୍ଭବତୀ ଭଉଣୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ! ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ୯ ଥର ଛୁରାମାଡ଼, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହରିବାବୁ ମୃତ
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ! ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭଉଣୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିବା ଦାବି; ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ଭାଇ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ।
Published : September 18, 2026 at 7:10 PM IST
ନିଜାମାବାଦ: ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ନେଇଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ! ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିଜାମାବାଦରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଛୁରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଥିଲେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଚିତ୍ତାରୀ ହରିବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରି ମୃତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ନିଜାମାବାଦର ରାଜରାଜେନ୍ଦ୍ର କ୍ରସରୋଡ୍ସ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସନ୍ତୋଷ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହରିବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, କାନ ଓ ବେକରେ ମୋଟ ୯ ଥର ଛୁରି ଭୁସିଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ହରିବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
- ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାମିନ
୧୯ ବର୍ଷୀୟ ବୈଷ୍ଣବୀ କୋରୁଟ୍ଲା ମଣ୍ଡଳର ମାଦାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ସେ ୟେସୁକୋନିଗୁଟ୍ଟାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଚିତ୍ତାରୀ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ।
ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ରାତିରେ ବିବାଦ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଦେହ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ।
ହରିବାବୁ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କୁ ଗଳା ଚିପିବା ସହ ଛୁରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଲିସ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ସେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ।
ଜାମିନରେ ବାହାରିବା ପରେ ହରିବାବୁ ଅନନ୍ତପୁରର ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା’ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜାମାବାଦର ଇନ୍ଦ୍ରପୁର କଲୋନୀରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ମକା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ।
- ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହରିବାବୁ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିବାବୁ ନିଜାମାବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଗୁରୁବାର ହରିବାବୁ ତାଙ୍କ ମା’ ମକା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ରାଜରାଜେନ୍ଦ୍ର କ୍ରସରୋଡ୍ସ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଅପରପଟେ ଥିବା ଏକ ପାଣିପୁରୀ ଠେଲା ନିକଟକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ଏକ କାର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସନ୍ତୋଷ ହଠାତ୍ ହରିବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଛୁରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହରିବାବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, କାନ ଓ ବେକରେ ୯ ଥର ଛୁରି ଭୁସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁ ହରିବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।
- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ, ଦାୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସନ୍ତୋଷ
ହତ୍ୟା ପରେ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ହରିବାବୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।ଭିଡିଓରେ ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ନିଜାମାବାଦ ଆସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲି। ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।”
ଘଟଣା ପରେ ସନ୍ତୋଷ କୋରୁଟ୍ଲା ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
- ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନିଜାମାବାଦ II ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିଜାମାବାଦ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। CCTV ଫୁଟେଜ୍, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ତେଲେଙ୍ଗାନା