ସିଜେପି ସହ ସଂପର୍କ କାଟିଦେଲେ କି ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠି ? ଲଢିବେ କି ନିର୍ବାଚନ ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର
ରାଠି କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର । ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର ।'
Published : October 12, 2026 at 7:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠି ସତରେ କଣ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି) ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ ? ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋସିଆଲ ମି଼ଡିଆରେ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଧ୍ରୁବ ରାଠି ।
ଧ୍ରୁବ ରାଠି ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ତାଙ୍କର ସିଜେପି ସହ କୌଣସି ସଂପର୍କ ନାହିଁ ।' ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ।
ରାଠି କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ । ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର ।'
ରାଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖେ ପୋଲିସ ପହରା ଦେଉଛି । ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆ ଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିକୁ ନିଆଯିବ ।'
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠିକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପରଦିିନ ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଠି ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଶନିବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଲୋକ ସାଦା ପୋଷାକରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେବା କିମ୍ବା ଗିରଫ କରିବା ନ କହି ଅପହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ରାଠି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସାଦା ପୋଷାକରେ ଆସିଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବେଡରୁମରୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ । ଏପରିକି ସିଡିରେ ବି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, 'ତାଙ୍କୁ ଜିପରେ ବସାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନାକୁ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆ ଯାଇ ନ ଥିଲା ।'
ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ନେବାପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଙ୍କର ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ରେକର୍ଡ ସେମାନେ ଯେପରି କରି ନ ପାରିବେ ଏବଂ କାହା ସହ ସଂପର୍କ ରଖି ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ରାଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଧ୍ରୁବ ରାଠି କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ସିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାଠିଙ୍କ ସମେତ ସିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ନେଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Delhi Anti-CEC Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କଟାକ୍ଷ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର