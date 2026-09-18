'ମୋ ମୁହଁରେ କାହିଁକି କେକ୍ ବୋଳିଲୁ...', ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ନେଲା ସାଙ୍ଗ
ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁହଁରେ କେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Published : September 18, 2026 at 4:05 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ । କେକ୍ ଆସିଲା । ସମସ୍ତେ ମିଶି କେକ୍ କାଟିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ମଜା ମଜାରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମୁହଁରେ କେକ୍ ବୋଳି ଦେଲା । ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତ । ମୁହଁରେ କାହିଁକି କେକ୍ ଲଗାଇଲା ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଥା କଟାକଟି । ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେ, ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସାଙ୍ଗର ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ତା'ର ଭାଇକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଜମ୍ମୁରୁ ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ମୁହଁରେ କେକ୍ ଲଗାଇ ଦେଲା ବୋଲି...
ଜମ୍ମୁର ଜାନିପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ନୀରଜ ଓରଫ ଅଂଶୁଙ୍କୁ ଲୋୟର ରୂପ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ନୀରଜର ଭାଇ ରେଶୁ ଓ ପବନ ନାୟାର ଓରଫ ସମୀରଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆସି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ କେକ୍ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ପବନ ନାୟାର, ନୀରଜଙ୍କ ମୁହଁରେ କେକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଏହା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲେ ।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନ୍ ସୂତ୍ର, ଗୌରବ ସିଂ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଭାଟ୍ଟି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୁହିଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ରାଗରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନୀରଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଭୁଜାଲିରେ ପବନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ପବନଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପବନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଦୁଇ ଭାଇ ଗିରଫ:
ଏନେଇ ଜାନିପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ GMC ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଜାନିପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଦଳ ଜିଏମସି ଜମ୍ମୁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । BNS ଧାରା 103(1) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପବନ ନାୟାର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ନୀରଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରେଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି, "ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭୁଜାଲି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"