SEM କୋର୍ଟରୁ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା ଏବଂ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ଜାମିନ: ଜେଲରୁ ହେବେ ମୁକ୍ତ
'ଉଭୟ Gen Z ନୁହଁନ୍ତି': ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
Published : October 21, 2026 at 8:11 PM IST
DELHI HIGH COURT ON CJP PROTEST, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SEM) କୋର୍ଟ ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତରେ ଥିଲେ । ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେମାନଙ୍କ ହାଜର ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ତିନି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
दिल्ली: SEM कोर्ट ने CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद SEM कोर्ट के सामने पेश किया गया था। https://t.co/2OQrbMmdZV— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) କର୍ମୀ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SEM) କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇବା ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ବୟସ 27 ବର୍ଷ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଜେନେରାଲ୍ ଜେଡ୍ଙ୍କ ନୁହଁନ୍ତି। ପରେ, ଉଭୟ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ।
ଲୋକମାନେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳିଛି
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିବାଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ, "ଲୋକ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ।" ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀ କିଏ, ସେମାନେ କେଉଁ ସଂଗଠନର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ । କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରିଭିଜନ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି
ବିଚାରପତି ପ୍ରସାଦ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଅଭିକ ଚିମନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରିଭିଜନ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ SEM କୋର୍ଟ ସେହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜାମିନ ବଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଭିକ ଚିମନି ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଦୁଇ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ । ହାଜତ ଏବଂ ଜାମିନ ବଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରିନଥିଲେ ।
SEM କୋର୍ଟ କାହିଁକି ଅଟକକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା?
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଉଭୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାର କରି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରର ଏକ ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । SEM କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଇନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ।
ଜାମିନଦାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା
SEM କୋର୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଜାମିନଦାରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଜଣେ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଥିଲା । ସେ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ସୂଚନା ନଥିଲା ।
ଆବେଦନରେ ଅଟକକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା
ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଜାମିନଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଜାମିନଦାରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ: ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ: ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗିରଫ, ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ