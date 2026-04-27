‘ତୁମେ ଜଣେ ବିହାରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ’ କହି ଡେଲିଭରୀ ବଏଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲେ କନେଷ୍ଟବଳ
ଦିଲ୍ଲୀର ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଲଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । 21 ବର୍ଷୀୟ ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ।
Published : April 27, 2026 at 2:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘‘ତୁମେ ଜଣେ ବିହାରୀ, ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ’’ କିଛି ଏପରି କହି 21 ବର୍ଷୀୟ ଫୁଡ ଡେଲିଭରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । କିଛି ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଡ୍ କଲେଷ୍ଟବଲ ନୀରଜ ବଲହରା । ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ପରେ ନିଜ ସର୍ଭିସ ରିଭରବଲରୁ ଗୁଳି କରି ଅତି ନିକଟରୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ନୀରଜ । ମୃତକ ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ୍ରିଷନ ଜଫରପୁର କଲାଣ ଗାଁ ନିକଟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଘଟଣା ପରେ ନୀରଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରୋହତକ ନିକଟରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ସେପଟେ କ୍ରିଷନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୁଲେଟ ବାଜିଥିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରଜ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିନାହିଁ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଳିମାଡରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଣକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଆସି ଜୀବନ ଗଲା
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ଓ କ୍ରିଷନ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷୀୟ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଘର ତଳେ ଛିଡା ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଆରପଟୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରଜ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏହି କଥା କଟାକଟି ମଧ୍ୟରେ ବାଇକ ଉପରେ ବସିଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ନୀରଜ । ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜି ଅନ୍ୟପଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା କ୍ରିଷନ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଟ ଘସି ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରୂପେଶ କୁମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । କିଛି ଜଣ ପାର୍ଟି ସରିବା ପରେ କାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ବାଇକରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରଜ ନିଜ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ରୂପେଶ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ କଥା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନୀରଜ କିଛି ନଶୁଣି ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
‘ବିହାରୀ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ’
ନୀରଜ କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ସେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିହାରୀ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ । ଏପରିକି ମୋ ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ସେ ହଠାତ ପକେଟରୁ ବନ୍ଧୁକ କାଢି ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା । ମୁଁ ଫୋନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଥିଲି । ସେଠାରୁ ଫୋନ ଆଣି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ । ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ ଜଣଙ୍କ ଛାତି ଚିରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜି ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ’’
ରୁପେଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିହାରରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲା । ସେ କହିଥିଲା ‘‘ବିହାରରୁ ଆସି ଏଠି ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ଓ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ’’। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହରିୟାଣାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରୂପେଶ ।
