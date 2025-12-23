ETV Bharat / bharat

YEARENDER 2025: ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନକ୍ସଲବାଦ

୨୦୨୫ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

YEARENDER 2025: ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନକ୍ସଲବାଦ
YEARENDER 2025: ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନକ୍ସଲବାଦ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 6:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି । ମୋଦି ସରକାର ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଏ ଦିଗରେ 2025 ବର୍ଷସାରା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅନେକ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (Left Wing Extremism-LWE) ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା।

July 12, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର
July 12, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର (ETV BHARAT)

ଏ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ସଲ ପଛକୁ ହଟି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ।

ଏପରିକି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅନେକ ଥର ନିଜ ଘୋଷଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରାଯିବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

September 24, 2025: ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
September 24, 2025: ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV BHARAT)

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 2025 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଏହି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି । 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 258 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା।

2025 ଅକ୍ଟୋବରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 170 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ସପ୍ତାହରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 27 ଏବଂ 61 ଜଣ ନକ୍ସଲ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (LWE) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।

2025 ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆବୁଝମାଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବସ୍ତର, ଏକଦା ଆତଙ୍କବାଦର ଗଡ଼, ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

October 2, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ ପୁନା ମାର୍ଗମ ସଫଳ: ବିଜାପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
October 2, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ ପୁନା ମାର୍ଗମ ସଫଳ: ବିଜାପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV BHARAT)

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ରାଜ୍ୟରେ ୨୧୦୦ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୧୭୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୪୭୭ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ୨୦୧୩ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ୧୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ତିନିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର କେବଳ ବିଜାପୁର, ସୁକମା ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ହେଉଛି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (LWE) ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା।

October 17, 2025: ଲାଲଗଡରେ ଲାଲବାହିନୀର ବଡ଼ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 210 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
October 17, 2025: ଲାଲଗଡରେ ଲାଲବାହିନୀର ବଡ଼ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 210 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV Bharat)

ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଗରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୧୮ରୁ ମାତ୍ର ୧୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେବଳ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଆଇ(ମାଓବାଦୀ)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ୮ ଜଣ ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ/କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୩୧୨ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

October 17, 2025: ଲାଲଗଡରେ ଲାଲବାହିନୀର ବଡ଼ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 210 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
October 17, 2025: ଲାଲଗଡରେ ଲାଲବାହିନୀର ବଡ଼ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 210 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV Bharat)

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, 836 ଜଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1,639 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।

କଠୋର ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତିର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନକ୍ସଲ ବିପଦ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି ।

October 2, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ ପୁନା ମାର୍ଗମ ସଫଳ: ବିଜାପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
October 2, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ ପୁନା ମାର୍ଗମ ସଫଳ: ବିଜାପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV BHARAT)

ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତିରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (LWE) ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ ଗୁପ୍ତଚର-ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କବଜା କରିବା, ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏବଂ ଭୂମିଗତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମାଓ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

September 24, 2025: ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
September 24, 2025: ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ (ETV BHARAT)

ଜଣେ SZCM-ରାଙ୍କ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ପାଇଁ ₹25 ଲକ୍ଷ, ଜଣେ DVCM ପାଇଁ ₹10-15 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଜଣେ ACM ପାଇଁ ₹5 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର

28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ "ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଏକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳରେ, ମୋଦି ସରକାର ଏକ ଏକୀକୃତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।"

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ହେଉଛି ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା । ତଥାପି, ଯଦି କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥାଏ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।"

July 12, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର
July 12, 2025: ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର (ETV BHARAT)

DRG, STF, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ଏବଂ COBRA ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ପଷ୍ଟ । ସମନ୍ୱିତ ତାଲିମ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଲୋକେସନ-ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କଲ୍-ଲଗ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ନକ୍ସଲ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଯାହା 1960 ଏବଂ 1970 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲା।

ଏସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ସଫଳ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିଥିଲା

2025 ରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତେଲଙ୍ଗାନା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା କାରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଶିବିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା । ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟକ୍, ଦୁଇ ବର୍ଷର ରାସନ୍ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ IED ତିଆରି ପାଇଁ କାରଖାନା ଥିଲା। ୨୩ ମେ, ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଶିବିର ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ ଫରେଷ୍ଟରେ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧୨ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ୧୭ ହଜାର ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ₹୬,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୫,୦୦୦ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧,୦୬୦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇଛି, ୯୩୭ଟି ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ୩୭୮୫୦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ୫୮୯୯ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଖୋଲାଯାଇଛି, ୮୫୦ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୮୬ଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ।

ନିଆଦାନେଲାନାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ସ୍କୁଲ, ରାସନ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ ।

ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନ କ’ଣ?

ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ "ପୁନଃଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ"। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜ୍ ର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆଜି ମୋଟ 71 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ କ’ଣ?

ଲୋନ୍ ଭାରାତୁ ଅଭିଯାନ ଏକ ଗୋଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ "ଘରକୁ ଫେରିବା"। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହାକୁ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନ, ଯାହା ମାଓବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦେଖିସାରିଛି। ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଲଗଡରେ ଲାଲବାହିନୀର ବଡ଼ ସରେଣ୍ଡର: ଜଗଦଲପୁରରେ 210 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ ପୁନା ମାର୍ଗମ ସଫଳ: ବିଜାପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ୧୦୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବସ୍ତରର ନକ୍ସଲ ଗଡ଼; ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକକାଳୀନ ୭୧ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

TAGGED:

YEARENDER 2025
MAOISTS OPERATION
AMIT SHAH
LWE
MAOISTS OPERATION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.