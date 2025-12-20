ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି ଏହି ସବୁ ବଡ ଘଟଣା, ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା ଅନେକ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁଳିମାଡ, ଦଳାଚକଟା, ଭୁସ୍ଖଳନରେ ଅଚାନକ ଚାଲିଯାଇଛି ଅନେକ ଜୀବନ ।

Yearender 2025 incidents and accidents
Yearender 2025: ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି ଏହି ସବୁ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 20, 2025 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରିସରି ଆସୁଛି 2025, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଥିବା ପିଡା ଛାତିରେ ଦାଗ ହୋଇ ରହିଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ କିଛି ଏମିତି ବଡ ବଡ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । କାହାର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଥିଲା ତ ଆଉ କାହାର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ପୁଣି କିଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗୁଳିରେ ଟଳିପଡିଥିଲା । ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁଳିମାଡ, ଦଳାଚକଟା, ଭୁସ୍ଖଳନରେ ଅଚାନକ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଜୀବନ । ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କିଛି ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ...

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା:

Pahalgam Attack
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା (Etv Bharat)

22 ଏପ୍ରିଲ 2025, ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ । ଧର୍ମ ପଚାରି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୂରରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଥିଲା । ପରେ ଭାରତ ଏହାର ଦୃଢ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡିକୁ ଧ୍ବଂସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଏନଆଇଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସାଜିଦ ଜଟ ସମେତ ସାତଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ahmedabad plane crash
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା (ANI)

ଜୁନ 12, 2025ରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାରଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବୋଇଁ 787 ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନ ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କେଇ ମିନିଟ୍‌ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 241 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ବିମାନଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଖସିପଡିବାରୁ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଥିଲା ବାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟମା । ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଚ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବ୍ୟୁରୋ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ବିମାନର ଉଭୟ ଇନ୍ଧନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ବିଇଚ କଟ ଅଫ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା । ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଥିଲା ।

ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା:

Stampede At Mahakumbh 2025
ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା (ETV Bharat)

29 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଯିଥିଲା । ମୌନୀ ଅମବାସ୍ୟାରେ ବୁଡ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ହେବାରୁ ଦଳାଚକଟାରେ 37ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।

ହିମାଚଳରେ ବନ୍ୟା:

A damaged house seen after a cloudburst triggered heavy debris flow and landslides, in Mandi on Wednesday
ହିମାଚଳରେ ବନ୍ୟା (IANS)

28 ଜୁନ୍‌ 2025ରେ ହିମାଚଳର ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ 21ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ 29 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ସରାଜର ଡେଜି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗୋହରର ସିଆଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 49 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି।

ତେଲେଙ୍ଗାନା କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣ:

ତେଲେଙ୍ଗାନା କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣ
ତେଲେଙ୍ଗାନା କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV BHARAT)

ଜୁନ 30, 2025ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିଗାଚି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 44ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର 70 ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଥିବାରୁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୁସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା:

ଜୁନ୍‌ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୁସ୍ଖଳନରେ 48 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । 66 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 43 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷ, ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପାଗ ରହିଥିଲା ।

କରୁର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା:

27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଭେଲୁଚାମିପୁରମରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:

Delhi car bombing
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ (PTI)

10 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ଦେଶବ୍ୟାପି ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଅନେକଙ୍କ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:

ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (PTI)

6 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆର୍ପୋରା ନାଇଟ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଥିବା ବିର୍ଚ ବାଏ ରୋମିଓ ଲେନ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ର ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା:

/bengaluru stampede
ଏମ୍. ଚିନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ (PTI)

ଜୁନ୍‌ 4, 2025ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡ଼ିଶା '25' ପଲିଟିକ୍ସ: ବିଜେପି ପାଇଁ ଥିଲା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ, କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପରେ କେଁ ?

ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଏବଂ 2025 ବର୍ଷ : ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ...

ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା କଳା ବାଘ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା, ତଥାପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଶୁ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ?

Yearender 2025: 'ତୁ ମୋ ମିତ..', ମନର ମଣିଷ ପାଇଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ଲେଖିଲେ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

TAGGED:

MAJOR ACCIDENTS 2025
MAJOR INCIDENTS IN INDIA
AIR INDIA FLIGHT 171 CRASH
2025 ଦେଶର ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.