Yearender 2025: ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି ଏହି ସବୁ ବଡ ଘଟଣା, ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା ଅନେକ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁଳିମାଡ, ଦଳାଚକଟା, ଭୁସ୍ଖଳନରେ ଅଚାନକ ଚାଲିଯାଇଛି ଅନେକ ଜୀବନ ।
Published : December 20, 2025 at 6:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରିସରି ଆସୁଛି 2025, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଥିବା ପିଡା ଛାତିରେ ଦାଗ ହୋଇ ରହିଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ କିଛି ଏମିତି ବଡ ବଡ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । କାହାର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଥିଲା ତ ଆଉ କାହାର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ପୁଣି କିଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗୁଳିରେ ଟଳିପଡିଥିଲା । ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୁଳିମାଡ, ଦଳାଚକଟା, ଭୁସ୍ଖଳନରେ ଅଚାନକ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଜୀବନ । ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କିଛି ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ...
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା:
22 ଏପ୍ରିଲ 2025, ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ । ଧର୍ମ ପଚାରି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୂରରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଥିଲା । ପରେ ଭାରତ ଏହାର ଦୃଢ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡିକୁ ଧ୍ବଂସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଏନଆଇଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସାଜିଦ ଜଟ ସମେତ ସାତଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଜୁନ 12, 2025ରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାରଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବୋଇଁ 787 ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନ ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କେଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 241 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା । ବିମାନଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଖସିପଡିବାରୁ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଥିଲା ବାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟମା । ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଚ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବ୍ୟୁରୋ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ବିମାନର ଉଭୟ ଇନ୍ଧନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ବିଇଚ କଟ ଅଫ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା । ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଥିଲା ।
ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା:
29 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଯିଥିଲା । ମୌନୀ ଅମବାସ୍ୟାରେ ବୁଡ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ହେବାରୁ ଦଳାଚକଟାରେ 37ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।
ହିମାଚଳରେ ବନ୍ୟା:
28 ଜୁନ୍ 2025ରେ ହିମାଚଳର ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ 21ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ 29 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ସରାଜର ଡେଜି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗୋହରର ସିଆଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 49 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି।
ତେଲେଙ୍ଗାନା କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣ:
ଜୁନ 30, 2025ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିଗାଚି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 44ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର 70 ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଥିବାରୁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୁସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା:
ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୁସ୍ଖଳନରେ 48 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । 66 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 43 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷ, ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପାଗ ରହିଥିଲା ।
କରୁର ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା:
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଭେଲୁଚାମିପୁରମରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
10 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ଦେଶବ୍ୟାପି ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଅନେକଙ୍କ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:
6 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆର୍ପୋରା ନାଇଟ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଥିବା ବିର୍ଚ ବାଏ ରୋମିଓ ଲେନ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଇପିଏଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା:
ଜୁନ୍ 4, 2025ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
