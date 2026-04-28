ବିହାରରେ ଫଳିଛି ବିଶ୍ୱର ମହଙ୍ଗା ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ; କିଲୋ ପିଛା ଦାମ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ
ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଡାଏଟ୍ରି ଫାଇବର, ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ରହିଛି । ଏହା ଜାପାନର ମିୟାଜାକି ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
Published : April 28, 2026 at 7:07 PM IST
ଶିବହର: ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାରର ଶିବହର ଅଞ୍ଚଳ । ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ବିହାର ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳିଛି ସୌଖୀନ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ । ଏ ଆମ୍ବ ଯେମତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଦାମ ସେମିତି ଚମକେଇଲା ପରି । ଶିବହରର ଚାଷୀ ରଣବିଜୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହଙ୍ଗା ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ।
ସଉକରୁ ପାଲଟିଗଲେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ
ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ରଣବିଜୟ ଗାଁକୁ ଫେରି ବଗିଚା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ଖୁବ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ସେ ହରିୟାଣାରୁ ଏକ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ଚାରା ଆଣି ଲଗାଇଥିଲେ । ସେହି ଗଛରେ ଏବେ ହୋଇଛି ଆମ୍ବ । ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଏବର୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି 10ଟି ଫଳର ଆଶା ଥିଲା ସେଠି 4ଟି ଫଳ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଫଳର ଦାମ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ।
ରାସାୟନିିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ
ରଣବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ କେବଳ ଆମ୍ବରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ପିଜୁଳି, ଜାମୁ, ନାସ୍ପାତି, ଚେରୀ, ଚିକୁ ପରି ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ବଗିଚାରେ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ଯତ୍ନ..ଗଛ ପାଇଁ ଏତିିକି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପଯୋଗୀ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ
ବିହାରର ହେଲଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଭିଷେକ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଡାଏଟ୍ରି ଫାଇବର, ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ରହିଛି । ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାବେଳେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢାଇ ଥାଏ । ଏଥରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଇ ଥାଏ ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ବି ଶରୀରର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ।
ବିହାରରେ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ-ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ
କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶିବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ରାଠୋରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ଏପରି ଚାଷ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ଏହି ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ଜାପାନର ମିୟାଜାକି ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଗାଢ ଲାଲ ରଙ୍ଗ , ବହୁତ ବେଶି ମିଠା ଏବଂ ଫାଇବର ବିହୀନ ପଲ୍ପ ଏହି ଆମ୍ବକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।'
ପ୍ରତାପ ରାଠୋରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ 25 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା, ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଭଲ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିବା ଦୋରସା ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ।'
ଏହି ଚାଷ କରିଥିବା ରଣବିଜୟ କୁମାର କହନ୍ତି, 'ଆମେ ଏହି ଆମ୍ବକୁ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖିଛୁ । ଏହି ଆମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ କିଲୋ ପିଛା ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଏ । ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ ।'
ଦେଶୀ ମାଟିରେ ବିଦେଶୀ ଫଳ ଚାଷ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାଭାସ
ଶିବହର ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ଫଳ ଚାଷ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷରୁ ବାହାରି ବଜାର ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ରଣବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ । ଏଥିସହିତ, ଆଗ୍ରହର ସହ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଷ କଲେ କୃଷି କେବଳ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ଯେ ହୋଇପାରେ ତାହା ରଣବିଜୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଡାଲମା’ ପ୍ରେମରେ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ; ଖାଇଲେ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଲେ ପ୍ରଂଶସା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ FSSAIର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଳ ପଚାଇଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ