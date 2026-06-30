ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମୋବାଇଲ ନିଶା, ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶୈଶବ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କପିଲ ପାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 30, 2026 at 5:07 PM IST
ଉଦୟପୁର: ଜୁନ୍ ୩୦କୁ ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ନିଶା କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ରହି ସନ୍ତୁଳିତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ନିଶାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସୂଚନାର ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ପରିଚିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଏପରି ଏକ ନିଶା ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ବାଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛି, ନା ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ଶୈଶବ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ?
ବାସ୍ତବ ଜଗତ ବଦଳରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ପିଲା !
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଦୟପୁରର ମହାରାଣା ଭୋପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡା. ଆର୍.ଏଲ୍. ସୁମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଳମ୍ବ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲ୍ ଦେଖିବା, ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଓ ଚାଟିଂ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିବାରେ ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି।"
ଡା. ସୁମନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋବାଇଲ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶିଶୁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବେକ ଓ ପିଠିବିନ୍ଧା ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ମୋବାଇଲ ନିଶାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମିଯିବାରୁ ମେଦବହୁଳତା ଦ୍ରୁତ ହାରରେ ବଢୁଛି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି।"
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ
ବରିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡା. ତରୁଣ ରାଲୋଟଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଲ୍ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। "ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ଫଲୋଅର୍ ପାଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।"
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଫଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଚାପ, ଉଦବେଗ ଓ ଅବସାଦ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପରିବାର ସହ କମ୍ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳରେ ଅନଲାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ନେଲେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏହି ନିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ପାଲଟିଛି।
- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡା. ରାଲୋଟ କହିଛନ୍ତି, ସୀମିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଶିକ୍ଷା, ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହାସଲ, ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନର ସୀମା ଟପି ଗମ୍ଭୀର ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।
- ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଉଭୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟ, ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ଏବଂ ଶୋଇବାର ଅତି କମରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖେଳକୁଦ, ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଳିତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ମୋବାଇଲ ନ ମିଳିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ଦେଖାଏ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇଦିଏ, ନିଦ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଜିଦ୍ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ଥାଉଥାଉ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ମୋବାଇଲ ନିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ
ଡା. ରାଲୋଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୨.୨ ଘଣ୍ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସୁପାରିସଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ୨୦୨୩ରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ୯ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ଅନେକ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ଖେଳକୁଦ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିଯାଉଛି, ଯାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
- ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ
'ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ' କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ। ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୈଶବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିଚାଳନାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ, ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଆମେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନିଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।