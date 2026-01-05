ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସହସ୍ରାଲିଙ୍ଗମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗମ୍: କେବେ, କେଉଁଠି ହେବ ସ୍ଥାପନ ଜାଣନ୍ତୁ...
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ 33 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ, 210 ଟନ୍ ଓଜନର ସହସ୍ରାଲିଙ୍ଗମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗମ୍ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାକୁ ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
Published : January 5, 2026 at 1:45 PM IST
ପାଟନା(ବିହାର): ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହାର ଯାତ୍ରା ଖଜୁରିଆ ଏବଂ ହୁସେନି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣର କେଶରିଆ ବ୍ଲକର କୈଥୱାଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଏହାର ମହାନ ସ୍ଥାପନ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ । କାରଣ ଏହାକୁ କେବଳ ବିହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଏକ ବିଶେଷ ତିଥିର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦିନଟି ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ତିଥିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିବରାତ୍ରି ସହିତ ତୁଳନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଇଶାନ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାଛି ନିଆଯାଇଛି ।
ପାଞ୍ଚଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳର ଜଳ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ:
ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନାକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଣାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବର, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ସୋନପୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗମର ଅନନ୍ୟ ରୂପ:
ମହାବୀର ସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟିର ସଚିବ ସାୟନ କୁନାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗମ ରୂପର । ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା 108ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ । ଏହି 33 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ।
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା: ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରାଯିବ । ଏହାର ମୋଟ୍ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 210 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 45 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
"ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ପରେ, ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିବ । ଏଥିରେ ସିଭିଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଶିଖର ନିର୍ମାଣ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପଥର ଆବରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି" ବୋଲି ମହାବୀର ସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ସଚିବ ସୟନ କୁନାଲ କହିଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ:
ସାୟନ କୁନାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ତିଆରି ହେବ । ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲ୍ଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ମହିମା ଏବଂ କଳାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବିହାରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ, ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜର ବାଲଥାରୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛି । ବାଲଥାରୀରେ ଏହାକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ, ଚୈନପଟ୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ।
ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ବେଦରୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ପଣ୍ଡିତ ଭବନନାଥ ଝାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୂଜା ସକାଳ 8:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । କାରଣ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପୂଜା ପରେ ଏକ ଅନ୍ନ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ବିହାରକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କରିଛି ।
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ବିହାର ଉଭା ହେବ:
ସାୟନ କୁନାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିରାଟ ରାମାୟଣ ମନ୍ଦିର ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରଟି କେବଳ ବିହାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବ । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମରିସସ୍, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।
