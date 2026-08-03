ETV Bharat / bharat

ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ

BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଏଭେନିଉ କୋର୍ଟ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

Former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh
ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ  ଶରଣ ସିଂହ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର (WFI) ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ 6 ଜଣ ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆଜି ତାହାର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିନୋଦ ତୋମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ(ACJM) ଅଶ୍ୱିନୀ ପନୱାର ଏହି ରାୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଁ ସବିଶେଷ ଖବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ରାଉଜ ଏଭେନିଉ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ରାୟକୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମାନ୍ୟବର ଜଜ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ସିଂହ ଓ ବିନୋଦ ତୋମାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଖଲାସ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ କହିଆସୁଛି । ଯଦି ମୋ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି କୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା । ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା କହି ଆସୁଥିଲି ଆଜି ତାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ବିପକ୍ଷ କଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଆଜିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।'

ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍‌ଆଇ (WFI) ମୁଖ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ମାମଲା ରୁୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ 2023 ଜୁନ୍ 15ରେ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ 1500 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ର ଧାରା 354, 354A, 354D ଏବଂ 506(1) ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ତୋମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା।

ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଶ୍ୱିନୀ ପନୱାର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଘଟଣା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ନଥିଲେ । ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଏହି ସତ୍ୟର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ। 2023 ଜୁଲାଇ 20ରେ, କୋର୍ଟ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂହ ଏବଂ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ତୋମରଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ରାଗିଂ ମାମଲା 51.64% ବୃଦ୍ଧି; ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ, 'ମୋ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଯାଇଛି..' - Brij Bhusan Sexual abuse case

TAGGED:

BRIJ BHUSHAN SEXUAL HARASSMENT
WRESTLING FEDERATION OF INDIA
ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘ
ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ  ଶରଣ ସିଂହ
WOMEN WRESTLERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.