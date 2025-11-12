ମୋବାଇଲ ଦେଲାନି ସ୍ବାମୀ, 3 ଛୁଆ ସହ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା
ବିହାରରେ ସ୍ବାମୀ ମୋବାଇଲ କିଣି ନଦେବାରୁ 3 ନାବାଳକ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ।
Published : November 12, 2025 at 3:01 PM IST
ବକ୍ସର (ବିହାର): ବହୁଦିନ ଧରି ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ ପତ୍ନୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିନଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ । ନିଜର 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା । ଫଳରେ ମାଆ ସହ 3 ଛୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନକୁ ଆସିଛି ।
3 ଛୁଆ ସହ ମହିଳା ମୃତ:
ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଭୋଜପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗାଁର ସୁନୀଲ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ 30 ବର୍ଷିୟା ପତ୍ନୀ ସବିତା ଦେବୀ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପାଖାପାଖି 1ଟା ସମୟରେ ଘରେ ବିଷ ପିଇଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ନିଜର 3 ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବକ୍ସର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ:
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସହ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷିୟା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ଓ 3 ବର୍ଷିୟ ପୁଅ ଆକାଶର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେପଟେ 1 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିକାଶର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ପାଟନା PMCHକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସୁନୀଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "କିଛିଦିନ ଧରି ସବିତା ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଗୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ନଦେବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ସେ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।" ସୁନୀଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବିତା ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ 2 ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ସଦର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସରସ୍ବତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । 1 ବର୍ଷର ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷପରେ ପରିବାର ଲୋକ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।"
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଁ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସିଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମୃତ୍ଯଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ AIIMS କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ; ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶିବା ଗିରଫ
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶୁ୍ଭମ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷପ ନେଇଛନ୍ତି । 2 ପିଲା ସହ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଏନ୍ୟ ଏକ ପିଲାକୁ ଗୁରତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟନା ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା (ପରେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି) । ମାମଲରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ବ୍ଯୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ