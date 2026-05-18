କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଡ଼ାଗୁରେ ହାତୀ-ହାତୀ ଲଢ଼େଇ: ଚାପି ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଶିବିରରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 4:40 PM IST

କୋଡ଼ାଗୁ(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ସୋମବାର କୋଡ଼ାଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁବାରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦୁଇଟି ପଲ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହିଳାଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଯାଇ ହାତୀ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ମୃତକ ଜଣକ ୩୩ ବର୍ଷିୟା ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ଦେଖୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରା ବି. ଖଣ୍ଡ୍ରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଳିତ ହାତୀ କାଞ୍ଚନ ଏବଂ ମାର୍ତଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମାହୁନ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ହାତୀ କାଞ୍ଚନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଓ ହାତୀ ମାର୍ତଣ୍ଡାକୁ ଆଘାତ କରିଚାଲିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ମାର୍ତଣ୍ଡା ଖସି ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ହାତୀ ମାର୍ତଣ୍ଡା ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଘଟଣା । ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ବନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ହାତୀ ସମେତ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ପୋଷା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡ୍ରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହାତୀଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢକୁ ଛୁଇଁବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଧୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

