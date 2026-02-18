ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଛାତିଥରା କୁପରିଣତି: ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳା ଓ ନବଜାତକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିଦେଲେ, ବାପା ଗୁରୁତର

ETV Bharat / bharat

ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ମହିଳା-ପୁରୁଷ ଓ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତି ସିଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସୋମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଛାତିଥରା କୁପରିଣତି: ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳା ଓ ନବଜାତଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିଦେଲେ (Etv Bharat)
ଚାଇବସା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ସାସର କୁପରିଣତି ସତରେ କେତେ ଭୟାବହ ! ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା କୁମାରଡୁଙ୍ଗୀ ଥାନାର କଲାଇଆ ଗାଁରେ ଏହାର ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମାସର ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା

ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥବା 40 ବର୍ଷୀୟ କୋହ୍ଲାନ ସିଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେ ତାଙ୍କ 2ୟ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ମାସର ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା ରାଶିକା ବିରୁୱା ବାହାରେ ଥାଇ ଡାକିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଜାନି ସିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ।

କୋଲହନ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ମହିଳା-ପୁରୁଷ ଓ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତି ସିଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସୋମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । କୋଲହନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପରଦିନ ସକାଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ଥିଲେ ।

ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିଦେଲେ

କୋଲହନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ତାଙ୍କର 2ୟ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ଓ ତାଙ୍କ ନବଜାତକଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଡିଆସିଲ ଆଣି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ନିଆଁରେ ଉଭୟ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ବି ପୋଡି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଥାନାର ଗେଟ ଖୋଲିଲାନି

ସେଇ ରାତିରେ କୋଲହନ ଖାଲି ଦେହରେ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଥାନା ଗେଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ସେଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଲା । ସେଠାରୁ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରାତି କଟାଇଥିଲେ । ପରଦିନ ସକାଳେ ଥାନାକୁ ଆସି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ ।

ପରଦିନ ପୋଲିସ ଟିମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କୋଲହନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଏସପି ରାଫେଲ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

