ବିହାରରେ 'ନିର୍ଭୟା' କାଣ୍ଡ ରିପିଟ୍; ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ! ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କାଠ ଓ ପଥର ଖଣ୍ଡ
3 ମାସ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 19, 2026 at 5:40 PM IST
ବେଗୁସରାଇ: ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦେହଲାଇ ଦେଲା ଭଳି ପୁଣି ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ 'ନିର୍ଭୟା' କାଣ୍ଡ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଶବିକ ଓ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି ବିହାରର ବେଗୁସରାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ । ତେବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ହେଉଛି ପୋଲିସର ଅପରଗତା ପାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀଡିତା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।
ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଚାକିୟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 5ଜଣ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ଘଟାଇଛନ୍ତି 5 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ (ଗୁଳି), କାଠ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡି (ପଥର ଖଣ୍ଡ) ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
"ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । 12 ତାରିଖରେ ପୀଡିତା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା," ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ-
ରାତି ସମୟରେ ପୀଡିତା ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କଲା ପରିବାର-
ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର । 3 ମାସ ତଳେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଏସପି) ଆନନ୍ଦ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଲିସ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଉଦବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଡିଏସପି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଛତିଶଗଡ଼ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଥାନାରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅଟକ