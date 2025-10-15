ETV Bharat / bharat

ଆଚାରରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ' କିଶାନ ଚାଚି

73 ବୟସରେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର ।ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ବାଟ ।

Padma Shri Kisan Chachi
Padma Shri Kisan Chachi (ETV Bharat)
Published : October 15, 2025 at 10:10 PM IST

ପାଟନା: ଯେଉଁ ବୟସରେ ସଳଖ ହୋଇ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ ସେହି ବୟସରେ ସେ ସାଇକେଲରେ ଗାଁରୁ ଗାଁ, ସାହିରୁ ସାହିରୁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଚାର । ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ ମନୋବଳ ଆଗରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡେ । ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର 73 ବର୍ଷିୟା ରାଜକୁମାରୀ ଦେବୀ ।

ମହିଳାଙ୍କ ସାଥୀ କିଶାନ ଚାଚି:

'କିଶାନ ଚାଚି' ନାମରେ ବେଶ ପରିଚିତ ବିହାର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାର 73 ବର୍ଷିୟା ରାଜକୁମାରୀ ଦେବୀ । ଚାଷ ଓ ଆଚାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ନିଜେ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଶହ ଶହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନୀତ ରାଜକୁମାରୀ ଦେବୀ:

ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2019ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବାଟ ସହଜ ନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ହେଲେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଭଳି ସହି ସେ ନଦୀର ସୁଅ ଭଳି ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି ।

1990 ମସିହାରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଜମିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଶାରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଶାରୁରୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଚାର ଓ ଶାରୁ ଗୁଣ୍ଡ । ଏହାକୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ପାଖ ଗାଁ ଓ ବଜାର ବୁଲି ସେଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ।

ଶତାଧିକ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ:

ଦେବୀ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଚାର ତିଆରି କରି ଘର ଘର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ଅନେକ ମହିଳା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ 36ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲେ ଦେବୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2003 ମସିହାରେ ସରାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କୃଷି ମେଳାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ । 2007ରେ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ଜୈବିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'କିଷାନ ଶ୍ରୀ' ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ।

PTI ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସିର ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଷାନ ଶ୍ରୀ ଉପାଧ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାର ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷି କୌଶଳ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି। 2002ରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି ଓ ପରେ 35ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲି। ଆମେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟରେ 360 ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।"

KISAN CHACHI
RAJKUMARI DEVI
BIHAR PICKLE WOMAN
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଦେବୀ
PADMASHRI RAJKUMARI DEVI

