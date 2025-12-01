ETV Bharat / bharat

ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ ବିରୋଧୀ

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025କୁ ଆହୁରି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି।

ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ ବିରୋଧୀ
ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ ବିରୋଧୀ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 9:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୋମବାର, ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । 18ତମ ଲୋକସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 269ତମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ୧୫ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଭାରି ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୩ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଚାରାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଭଳି "ପାପ ସାମଗ୍ରୀ" ଉପରେ ଥିବା GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ କୁ ସଂଶୋଧିତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ବଦଳାଇବା।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍, 2025, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସେସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏହି ସେସ୍ ର ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି "ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା," ଯାହା ଆଗକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ସରକାର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଲ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ବୀମା ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବିଲ୍, 2025 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆଇନ ବ୍ୟତୀତ, ସଂସଦ 2025-26 ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ଦାବିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭୋଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିତର୍କ ଦାବି କରିବେ। ବିରୋଧୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ବାଧା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି - ବିଶେଷକରି ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଶ୍ରମ ସଂହିତା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବକେୟା ପାଉଣା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ।

ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପରାଜୟର ଭୟ ବିତର୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଶାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ।"

"ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ସଂସଦ ଦେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପରାଜୟର ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କିଛି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରାଜୟକୁ ହଜମ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିହାର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ସେଥିରୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ପରାଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି..."

ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ 2025 ପାଇଁ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025କୁ ଆହୁରି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍, 2025 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରିବେ।

ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବିଲ୍, 2025' ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଠଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିବେଶନର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ୍ 15ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିବ।

ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ ନେତା ସଂଜୟ ସିଂହ

ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଆପ ସଦସ୍ୟ ସଂଜୟ ସିଂହ, ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ନିୟମ 267 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧାରା 14, 21 ଏବଂ 326 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ SIRରୁ ମନଇଚ୍ଛା ନାମ ବାଦ ଦେବା, BLOଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

SIR ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ୍ ଟାଗୋର

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ୍ ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସଂସଦ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ଆମେ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି', ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜେ ଏକ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। SIR କରାଯାଉଥିବା 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ BLO ମରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟୁଛି। ତା'ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଘମାସାନ: ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସପ୍ତଗିରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
WINTER SESSION 2025
LOK SABHA RAJYA SABHA
ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.