ଆମରଣ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ
କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି(CJP)ର ଚଲୋ ସଂସଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ।
Published : July 20, 2026 at 12:28 PM IST
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସୋମବାର ଦିନ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି । କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚଲୋ ସଂସଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୋନମ । ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଆଇନ ଅଟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୋନମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସୋନମ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯିବା ନେଇ ରାଜନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ । ତୃତୀୟ ଦାବିରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ନମିଳେ ତେବେ ରାଜନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଉଚିତ ।
WHEN WILL I END THE FAST….!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T
ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତାରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସୋମବାରର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅନ୍ୟାୟରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନ୍ୟାୟରୁ ମୁକ୍ତିକୁ କଥିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ବେଆଇନ ଅଟକ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ନୋଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘‘ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ । ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ।’’
ସୋନମଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପତ୍ନୀ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେ. ଆଙ୍ଗମୋ ମଧ୍ୟ ସୋନମଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ । ଯଦି ରାଜନେତାମାନେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋନମଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତେବେ ସେ ଅନଶନ ଶେଷ କରିବେ ବୋଲି ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭିଏମସିସି, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏମ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଅନଶନ ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି,
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ସିଜେପିର 8 ହଜାର ସମର୍ଥକ, ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଟକାଇବାକୁ BNSS ଲାଗୁ