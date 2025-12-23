ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ପରେ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ମହିଳା !

ETV Bharat / bharat

କୁଲୁ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମଣିକରଣ ଉପତ୍ୟକାର ଦଧେଇ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇଟି ଘର ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । କୁଲୁ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଘରପୋଡି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ-

ଏସପି କୁଲୁ ମଦନ ଲାଲ କୌଶଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଧେଇ ଗାଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, କୁଲୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପା ଦେବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ପୁନମ ଏବଂ ଖୁସବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ।

"ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ," କହିଛନ୍ତି ଏସପି କୁଲୁ ମଦନ ଲାଲ କୌଶଳ ।

ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ !

ଦଧେଇ ଗାଁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ପାଖ ଘରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଦେବତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ତଥାପି, ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା-

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୭ ରାତିରେ ମଣିକରଣ ଉପତ୍ୟକାର ଦଧେଇ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ୧୨ ଏବଂ ୧୮ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ତିନି ମହଲା ଘର ଏବଂ ପ୍ୟାରେ ଲାଲଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।

