ଓରାନ ପବିତ୍ର ଉପବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି?
ଓରାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ଓଟ ପାଳକ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏକ ଦଳ ।
Published : April 10, 2026 at 2:56 PM IST
ଇନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସିଂହ
ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନା ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ଜୀବ ସଦୃଶ । ଆମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ଓଟ ପାଳକ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଓରାନ (ପବିତ୍ର ଉପବନ), ଗୋ-ଚାରା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଚରାଭୂମି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବାକୁ ଏବେ ଜୟପୁରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଓରାନ ଭୂମି କ’ଣ?
ଜୟସଲମେର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଏବଂ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଅନନ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭୂମି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିର ପଶୁପାଳକ ପ୍ରକୃତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ମରୁଭୂମିରେ ଚରିବା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଭୂମି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ବନ ଓରାନ ଉଚ୍ଚ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଜାତି, ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରୁଭୂମିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡାଳ କିମ୍ବା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ହଟସ୍ପଟ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟ ସବୁଜ ପ୍ୟାଚ୍ ମରୁଭୂମି ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚରମ ସମୟରେ ଚାରା ଏବଂ ଜାଳେଣି କାଠ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଭୂମି ସଂସ୍କାର ଘଟି ଜମି ସୀମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ - ଜୈସଲମେର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଜମିକୁ ନିଜ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିଲେ । ବାକି ଚାରଣ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଜୈସଲମେରର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଦେଖିବୁ ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଜମିର ବିଶାଳ ଅଂଶ ଅଛି । ଯାହାକୁ - "ଅପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭୂମି" ଭାବରେ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ - ଓରାନ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଚରାଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିନା ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ।
ସେତେବେଳର ସରକାର ଭୂମି ମାଲିକାନା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲେ । ଯାହା ଏହି ପବିତ୍ର ଉପବନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜୈସଲମେରରେ ଥିବା 2.5 କୋଟି ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ସରକାର "ଅପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭୂମି" ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭୂମି ଆଇନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚରାଭୂମିର ନିୟମିତ ସୀମା, ଜୈସଲମେରର ପରିବେଶବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ନଥିଲା। ସାକ୍ଷରତାର ଅଭାବ, ଅତିରିକ୍ତ କର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ଚାରଣ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ମରୁଭୂମି ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ନୂତନ ଭୂମି ଆଇନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରି ନଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, "ଅପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭୂମି" ବିଜ୍ଞପ୍ତି - ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଚରାଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୂମି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କର୍ପୋରେସନଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଟ ପାଳକମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ପବିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ବନାମ ବିକାଶ
ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଚାଲେ ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶର କଥା ଆସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜୈସଲମେରର ଥର ମରୁଭୂମି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ । କେବଳ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ନେଇଥିବା ଗଭୀର ଯତ୍ନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓରାନ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମରୁଭୂମି କାରଣରୁ ବର୍ଷସାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଭୂମି ସଂତୃପ୍ତି ହେତୁ ଭାରତରେ ଜୈସଲମେର ତୁଳନାରେ ସାରା ବର୍ଷ ଭଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ।
ତେବେ କେଉଁଟି ସଠିକ?
ଭାରତ ସରକାର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସୌର ପାର୍କର ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ। ମରୁଭୂମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଉଚିତ । ପରିବେଶବିତ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ
ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଅତୀତର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବବତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପୃଥକ ଭୂମି ପ୍ୟାନେଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଜୟସଲମେର ଚରାଭୂମି ଓ ଗୋପାଳନ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜମିକୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜମି ଅଧିକାର ଭାବରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବା ଉଚିତ । "ଅପଜ ଜମି" ରୁ ଓରାନ କିମ୍ବା ଗୋପାଳନ ଜମିକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସରକାର ଏକ ମାଟି ଏବଂ ମରୁଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ବାସସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ ଚରାଭୂମି ଏବଂ ଚରାଭୂମି ବିକଶିତ କରାଯାଏ।
ଜୈସଲମେରରେ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ଜମି ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ସୌର ବିକିରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତା’ର ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରେ।
ଏହି ଓରାନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ, ମରୁଭୂମିଶିଆଳ, ଛୋଟ ହରିଣ ଭଳି ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଯଦି ପବିତ୍ର ଉପବନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଏହି ପକ୍ଷୀଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବୁ।
ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣେତାମାନେ କ’ଣ କରିପାରିବେ?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ କେବଳ ଜୟସଲମେର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଉପବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଭାଷିତ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ପବିତ୍ର ଉପବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଆଦିବାସୀ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷକରି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପରିବେଶ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପରିଭାଷା ଆଧାରରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଅଧୀନରେ ଓରାନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜମି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏହି ଉପବନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ । ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉଚ୍ଚ ଜୈବ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ କାର୍ବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଓରାନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜମି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।