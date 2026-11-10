'୨୦୦୪ରେ କାହିଁକି ହୋଇନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ': ନିଜ ପୁସ୍ତକ 'ବିଲଙ୍ଗିଂ: ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲଭ୍'ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି
ରାହୁଲ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଙ୍କା କେହି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ । "ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା' ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ଆଘାତ ଦେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ।"
Published : November 10, 2026 at 8:49 PM IST
SONIA GANDHI BOOK, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ (ସିପିପି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, "ବିଲଙ୍ଗିଂ: ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲଭ୍," ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ । ଏହା ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୬) ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସୋନିଆ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ମୃତିର କିଛି ଅଂଶ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ କରି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ୨୦୦୪ରେ ୟୁପିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ହଠାତ୍ ମୋ ମନରୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି, 'ସୋନିଆ, ନିଜ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହୁଅ । ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଜାଣିଆସିଛ । କେବଳ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କର !' " କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ମୁଁ ଉଠିଲି, ସିଧା ମୋ ପୁଅର କୋଠରୀକୁ ଗଲି ଏବଂ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି । ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ, ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି । ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଅଛି । ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ମୋତେ ଜୋର୍ ରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଏହା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
"ମୁଁ କରତାଳି ଶବ୍ଦରେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆସନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ସ୍ବାଗତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଟେବୁଲର ମଝିରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ; ତା'ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ।"
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love' is officially being released for sale today, November 10, 2026. Visuals from a bookstore in Khan Market. https://t.co/qywsuj5NxC— ANI (@ANI) November 10, 2026
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁସ୍ତକ । ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା, ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖାଯାଇଛି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଏବଂ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଭାବେ । ମୁଁ ଦି ହିନ୍ଦୁରେ ବିଲଙ୍ଗିଂ (Belonging) କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲି ।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଟାଲୀରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଦେଶ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଠନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଇଟାଲୀରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ, କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଆବୃତ କରିଥାଏ ।
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶକ ଆଲଫ୍ରେଡ ଏ. ନଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ "ବିଲଙ୍ଗିଂ: ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲଭ୍" ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । ଇଟାଲୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୮ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଲିଖିତ "ବିଲଙ୍ଗିଂ: ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲଭ୍" ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଚେନ୍ନାଇର ହିଗିନବୋଥାମ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀର ବହରିଜାନ୍ସ ଏବଂ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୁମ୍ବାଇର ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୋ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ୱେଭ୍ସ, କେରଳର ମାତୃଭୂମି ବୁକ୍ସ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବ୍ଲୋସମ୍ସ ଏବଂ ଦି ବୁକୱର୍ମ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ତେଲଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କେରଳର କ୍ରସୱାର୍ଡ ଆଉଟଲେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଜଣାଅ'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ