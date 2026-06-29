Analysis | ଜଳବାୟୁ ସେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ? କାର୍ବନ ହିସାବରେ ଥିବା ଏକ ମୌଳିକ ତ୍ରୁଟି
ମାନବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଜୈବିକ କାର୍ବନ ଚକ୍ରକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ନିସ୍ସରଣ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ଜଳବାୟୁ ସେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସିପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : June 29, 2026 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସାରଣ (Carbon Dioxide Removal - CDR) କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ (Regenerative) କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏକ ମୌଳିକ ହିସାବଗତ ଅନ୍ୟାୟ କାରଣରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ତାହାର ଜଳବାୟୁ ସେବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଶରୀରର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣ-ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ବର୍ଜ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (GHG) ନିସ୍ସରଣ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବା।
ମାନବ ଶରୀରର ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ନିସ୍ସରଣଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା "ନୂତନ" କାର୍ବନକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀରର ନିସ୍ସରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଜୈବିକ କାର୍ବନ ଚକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି କାର୍ବନ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ (Photosynthesis) ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୦.୫୪ ଟନ CO₂ ସମତୁଲ୍ୟ ନିସ୍ସରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ୮ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪.୩ ଗିଗାଟନ୍ CO₂ ସମତୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ନିସ୍ସରଣ ମାନବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଏହାକୁ କମାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳବାୟୁ ହିସାବ ମାନକ GHG Protocol ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିସ୍ସରଣକୁ ତିନୋଟି "ସ୍କୋପ୍"ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ସ୍କୋପ୍–୧ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିସ୍ସରଣ ଗଣନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅସଙ୍ଗତି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ମାନବ ଶରୀରର ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍କୋପ୍–୧ ନିସ୍ସରଣ ଭିତରେ ଧରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜଳିବାରୁ ହେଉଥିବା ନିସ୍ସରଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୈଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଫଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ବନ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାମୂଳକ ସୁବିଧା ପାଉଛି।
ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଏହି ହିସାବଗତ ତ୍ରୁଟିର ପରିମାଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଭାରତର ୨୦୨୩ GHG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୬୬୦ ମିଲିୟନ ଟନ CO₂ ନିସ୍ସରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୨୮ ମିଲିୟନ ଟନ CO₂ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ନେଟ୍ ନିସ୍ସରଣ ୪୩୨ ମିଲିୟନ ଟନ, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ନିସ୍ସରଣର ୧୪ ଶତାଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହିସାବରେ ଭାରତର ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ୭୫୬ ମିଲିୟନ ଟନ CO₂ ନିସ୍ସରଣକୁ ଗଣନା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ନିସ୍ସରଣକୁ ପୃଥକ୍ କରାଗଲେ ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନେଟ୍ ନିସ୍ସରଣକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନେଟ୍ କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ କାର୍ବନ ଅପସାରଣ ୯୮୪ ମିଲିୟନ ଟନ ଏବଂ ନେଟ୍ କାର୍ବନ ଶୋଷଣ ୩୨୪ ମିଲିୟନ ଟନ ହେବ।
ଏହି ତ୍ରୁଟିର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼। ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ବନର କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଧରାଗଲେ, ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୯୮.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୮.୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା)। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତର ୧୫୫ ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୫୨ ହଜାରରୁ ୬୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳବାୟୁ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମାନ ହିସାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷିଭୂମି ପ୍ରକୃତରେ ନେଟ୍ କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିସାବ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି।
ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏପରି ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ହିସାବର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର "ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ଗ୍ୟାସ୍" ପଦ୍ଧତି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମିଥେନ୍ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ CO₂ର ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ସେହିପରି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର Emissions Trading System (ETS) କିଛି ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣକୁ କାର୍ବନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଛି।
ଏହି ହିସାବଗତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କଲେ ନୀତିଗତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିର ଧାରା–୬ ଅନୁସାରେ ଦେଶମାନେ "Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs)"ର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୃଷିକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଏକ ନେଟ୍ କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ, ତେବେ କୃଷକମାନେ କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ବନ ଶୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଜୈବିକ କାର୍ବନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇପାରିବେ।
ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ GHG ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ସଂଶୋଧନ। ମାନବ ଶରୀରର ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍କୋପ୍–୧ରୁ ବାହାର କରି ଏକ ପୃଥକ୍ "Human Metabolic Emissions" ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିସ୍ସରଣ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ନିସ୍ସରଣ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପାଇଁ IPCCର Greenhouse Gas Inventories Task Force ଏକ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦେଶର ଜାତୀୟ GHG ତାଲିକାରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ।
ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ହିସାବକରଣ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଗଣନା ବୋଲି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଏ। ସଠିକ୍ ହିସାବକରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜଳବାୟୁ ନୀତିର ଭିତ୍ତି, ଏହା ନିସ୍ସରଣ ହ୍ରାସର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। କୃଷିକୁ ନେଟ୍ କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ କାର୍ବନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ CDR ପଦ୍ଧତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳବାୟୁ ସେବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉଥିବା କୃଷକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କାର୍ବନ ଶୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ।
ମାନବ ଶରୀରର ଜୈବିକ ନିସ୍ସରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଗଣନା କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ଗଠନାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟି, ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଜଳବାୟୁ ସେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛି। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଜୈବିକ କାର୍ବନ ଚକ୍ରକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ନିସ୍ସରଣ ସହ ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍କୋପ୍–୧ରେ ରଖିବା ଫଳରେ, ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଅପସାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ, ସୁଦୃଢ଼ କୃଷି ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଭୂମି ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ହିସାବଗତ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା - ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ତାଳମେଳର ଅଭାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ୍ ଓ ରୁଷ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)