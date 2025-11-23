ETV Bharat / bharat

ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240 କଣ ? ଚଣ୍ଡୀଗଡରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିରୋଧ ?

ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240 ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ।

Prime Minister Narendra Modi and Punjab CM Bhagwant Mann
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମନ (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 7:04 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 9:06 PM IST

ଚଣ୍ତିଗଡ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଣ୍ତିଗଡକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240 ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ । ଲୋକସଭ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, 2025 ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ (131ତମ) ବିଲ 2025 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗତ କରିବେ । କୁହାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ରାଜଧାନୀ ସହର ଚଣ୍ତିଗଡରେ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଚଣ୍ତିଗଡ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିଆଣା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ।

କଣ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ 240

ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଣ୍ଡିଗଡକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240ରେ ସାମିଲ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ତିଗଡ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ ଯାହାର ବିଧାନସଭା ନାହିଁ ।

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240 ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ତାର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନସଭା ନ ଥିବ । ଏହା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ରହିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚଣ୍ଡିଗଡ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଜମି, ଶିକ୍ଷା, ନଗର ନିଗମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବେ ।

ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଉପରାଜ୍ୟାପଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପରି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେକୌଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେକୌଣସି ଆଇନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ପାରିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡିଗ଼ଡ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିଆଣା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ । ଏଠାରେ SSP ପ଼ଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡରର ଏବଂ ଡିସି ହରିଆଣା କ୍ୟା଼ଡରର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ । ଅନୁଚ୍ଛେଦ 240 ଲାଗିବା ପରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ବିରୋଧି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଶିରୋମଣି ଅକାଳ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ତିଗଡ ଉପରେ ପଞ୍ଜାବର ଅଧିକାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବୟାନ

ନୂଆ ବିଧେୟକକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରୁଥବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ତୀଗଡରେ ଆଇନ ତିଆରିକୁ ସହଜ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଦଳାଇବା ନିହେଁ । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ-ହରିଆଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ।

Last Updated : November 23, 2025 at 9:06 PM IST

