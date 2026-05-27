ପୁରୀରୁ TMC ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଣ୍ଡଳ ଗିରଫ, ମମତା ସରକାରରେ ଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେଲା STF । ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଗିରଫ କଲା STF । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 27, 2026 at 12:40 PM IST
ପୁରୀ: ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଗିରଫ କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସଟିଏଫ୍ । ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଣ୍ଡଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଏସଟିଏଫ୍ । ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସଟିଏଫ୍ । ଗିରଫ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେଲା STF । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଘ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆଜି ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସର ଏସଟିଏଫ୍ ବାହିନୀ ପୁରୀରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ମଣ୍ଡଳ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଫେରାର ଥିଲେ । ତେବେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ମମତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ମଣ୍ଡଳ ।
ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରେ ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ । ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2132ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଆସି ଚଢାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀପ ରହିଥିବା ହୋଟେଲ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତକାଲି ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଆମ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ୯ଟାରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ