କିଏ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅମିତ ଶାହ
ଆଜି ଦିନ 2ଟା ସମୟରେ ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ । ଏଥିରେ ଦଳର ନେତା ଘୋଷଣା କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅମିତ ଶାହ ଓ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : May 8, 2026 at 8:15 AM IST
କୋଲକାତା: କିଏ ହେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ଭବାନୀପୁରରେ ମମତାଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନା ଆଉ କିଏ ? ନା ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବ ବିଜେପି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଆଜି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ:
ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ନେତା ଚୟନ କରାଯାଇ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନ 2ଟା ସମୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋହନ-ଶାହ :
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବୈଠକରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
କାଲି ଶପଥ ସମାରୋହ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କୋଲକାତାର ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ପ୍ରଥମଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ଜନମତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି ।
କାହାକୁ କେତେ ମିଳିଛି ଆସନ ?
ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନମତ..
- TMC-80
- BJP-207
- ଅନ୍ୟ ଦଳ -6
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା:
ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥମୁନି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା । ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଗତକାଲି ମମତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅଖିଳେଶ:
ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଗତକାଲି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମମତା ବାନାର୍ଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ମମତା ହାରି ନାହାନ୍ତି ବଂର ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ:
ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ ରବି । ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରିଥିଲେ ମମତା । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ।