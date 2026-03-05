ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଭବନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : March 5, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 8:24 PM IST
WEST BENGAL GOVERNOR CV ANANDA BOSE RESIGNS ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୧୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୨ରେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୋଷ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି: "ହଁ, ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି । ମୁଁ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାର ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଆସିଛି; ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।"
ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ଏବଂ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ ।
I am shocked and deeply concerned by the sudden news of the resignation of Shri C. V. Ananda Bose, the Governor of West Bengal.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 5, 2026
The reasons behind his resignation are not known to me at this moment. However, given the prevailing circumstances, I would not be surprised if the…
ଏହି ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ X-ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ସି. ଭି. ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଖବର ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ।
ମମତା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ," ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛର କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହିଁ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ।"
"କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଆର.ଏନ୍. ରବିଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ସହିତ କେବେ ପରାମର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି," ବୋଲି ମମତା ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
"ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ଆମର ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆଘାତ କରେ । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହଯୋଗ ସଂଘୀୟତାର ନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ମମତା ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ