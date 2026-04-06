'କୋଲକାତା ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୀରବ କାହିଁକି ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୂଳପୋଛ ହେବ ବିଜେପି': ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ।

Mamata Banerjee says Why Is PM Modi Silent On Pakistans Threat To Hit Kolkata
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 8:46 PM IST

ପୂର୍ବସ୍ଥଳୀ(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ । ବିଙ୍ଗ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଲଗାଇଦେଇଛି । ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ପୁଣି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଲକାତା ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଉପରେ କାହିଁକି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ପୂର୍ବସ୍ଥଳୀର ସମୁଦ୍ରଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ କୋଲକାତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ମମତା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, କୁଚବିହାରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କହି ନାହାଁନ୍ତି ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କୋଲକାତାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ? ସେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହି ନଥିଲେ ? ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ବିଜେପିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମିଳିବ ।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବସ୍ଥଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱପନ ଦେବନାଥ, ପୂର୍ବସ୍ଥଳୀ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନବଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ପୁଣ୍ଡରୀକକ୍ଷା ସାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ ନକରି ଦଳରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂହିତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ, "କେବଳ ବଙ୍ଗଳା କହିବା ଦ୍ବାରା କ'ଣ ଜଣେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ହୋଇଯାଏ ? ଯଦି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟରରୁ 'ସୋନାର ବଙ୍ଗଳା' ସ୍ଲୋଗାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, "ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା କହିବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।"

ଇଭିଏମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ, "ଯଦି କୌଣସି ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମେସିନ୍ ମରାମତି ବାହାନାରେ ଚିପ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ।" ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଡାଟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାହୁଲ, କହିଲେ 'ଭାରତକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି'

ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛି ପାଣ୍ଠି

