ETV Bharat / bharat

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ TMC ସାଂସଦଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ, କୋଲକାତାରେ ମମତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟିଏମସିର ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ, ଡେରେକ ଆବ୍ରାହାମ, ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର, କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇଦେଇଛି ।

West Bengal cm Mamata Banerjee
ପଶ୍ଟିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 9, 2026 at 1:34 PM IST

|

Updated : January 9, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ IPAC ଅଫିସରେ ଇଡି ରେଡ ପରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟିଏମସିର 8 ଜଣ ସାଂସଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛି । ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ, ଡେରେକ ଆବ୍ରାହାମ, ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର, କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ନେଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ପଶ୍ଟିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ IPAC ଅଫିସରେ ଇଡି ରେଡ ପରେ ଆଜି କୋଲକାତାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଇଡି ଟିମ ପଠା ଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନେ ପଡୁଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଇଡି, ସିବିଆଇ ଟିମ କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।'

ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ

ଇଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛି, 'କୋଲକାତାରେ ଚାଲିଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପପେଶନ ସମୟରେ ଟପ ପଲିଟକାଲ କନ୍ସଲଟାନ୍ସି ଗ୍ରୁପ I-PACର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶି ଫାଇଲପତ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଡିବାଇସ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, 'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟିମ ପୋଲିସ ସହ ମିଶି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଲାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଭାବେ କରୁଥିଲା । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ପଳାଇଗଲେ । ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ ରହିଛି ।'

ରେଡ ସମୟରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ସିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ-ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ I-PAC ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଜଡିତ ପାର୍ଟିର ଡାଟା, ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ବେଆଇନ ଭାବେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଫରେନ୍ସିକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରେଡ ସମୟରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ବିରୋଧରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ସାହଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'I-PAC କୌଣସି ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ । ଏହା ଏଆଇଟିସିର (ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ) ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଟିମ ଅଟେ । ମମତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଇଡି ଟିମ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଜବତ କରିନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ସର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିବ ରିଭିଜନ(SIR) ସଂପର୍କିତ ଡାଟା ଥିଲା ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଟିଏମସି ଏକ ପଂଜୀକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଟେ ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବେ ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଦେଇଥାଏ । ଏତି ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଗୁରୁବାର ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ସେତିକିବେଳେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ I-PAC କୋଲକାତା ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା । I-PAC ବିରୋଧରେ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଇଡି ଏପରି ଚଢାଉ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ, ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଦିନ କରାଯିବ ପଚରାଉଚରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ FIR ରୁଜୁ

Last Updated : January 9, 2026 at 2:08 PM IST

TAGGED:

MAMATA BANERJEE PROTEST IN KOLKATA
ED RAIDS IN WEST BENGAL
WEST BENGAL IPAC OFFICE
ED RAIDS
ED RAIDS IPAC OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.