ଦିଦି ବନାମ ଦାଦା: କାହାର ହେବ ଭବାନୀପୁର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗୁଆ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
କାହାର ହେବ ଭବାନୀପୁର । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ପଛରେ ପଡିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ
Published : May 4, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 10:11 AM IST
TMC vs BJP Bhabanipur Seat କୋଲକାତା: କାହାର ହେବ ଭବାନୀପୁର ? ବାଜି ମାରିନେବେ ଦିଦି ନା ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ଦାଦା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନାଦେଶ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଭବାନୀପୁର ଆସନ । ଏଠାରେ ଦିଦି ବନାମ ଦାଦା ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବନାମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଏହି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ଟିଏମସି ।
କଣ କହୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ?
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 144 ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ 136 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିଏମସି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
#WATCH | Kolkata: On the early trends, West Bengal LoP and BJP candidate from Nandigram and Bhabanipur, Suvendu Adhikari, says, " this time there's a hindu consolidation, and the way muslims vote for tmc, they have not done that this time. some votes have gone to the pro-muslim… pic.twitter.com/i9DA3Lpq8B— ANI (@ANI) May 4, 2026
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ମୁସଲିମ ଭୋଟ୍ ଟିଏମସିକୁ ଯାଏ ଚଳିତ ଥର ସେପରି ହୋଇନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଠନ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ।’
ଜାରି ରହିଛି ଗଣତି:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି । ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଗଣତି ପରେ ଇଭିଏମ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏପ୍ରିଲ 23 ଓ 29ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ 294 ଆସନରୁ 293 ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମେ’ 21ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମେ’ 24ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ସେପଟେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେପି ଓ ଟିଏମସି । ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିିଛି ମୋଦି ଭୋଗ ବନାମ ଜୟ ବଙ୍ଗଳା । କୋଲକାତାର ପୁରୁଣା ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୈରିକ ରଙ୍ଗର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା ନାମ ମୋଦି ଭୋଗ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ତାହାର ନାମ ଜୟ ବଙ୍ଗଳା ରଖାଯାଇଛି ।